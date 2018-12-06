الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«وزير النقل»: «رسوم الطرق» قيد الدراسة.. ونتوقع التطبيق في هذا الموعد

«وزير النقل»: «رسوم الطرق» قيد الدراسة.. ونتوقع التطبيق في هذا الموعد

«الزعاق» يكشف أخطر مناطق المملكة أثناء جريان السيول (فيديو)

«الزعاق» يكشف أخطر مناطق المملكة أثناء جريان السيول (فيديو)

الهلال الأحمر يكشف تفاصيل حادث معلمات حائل.. 3 إصابات خطيرة (صور)

الهلال الأحمر يكشف تفاصيل حادث معلمات حائل.. 3 إصابات خطيرة (صور)

أمانة جدة تكشف حقيقة انتشار الفئران بسبب قتل الغربان

أمانة جدة تكشف حقيقة انتشار الفئران بسبب قتل الغربان

الخطوط السعودية تقلص إجراءات الشحن من 5 خطوات لاثنين فقط

الخطوط السعودية تقلص إجراءات الشحن من 5 خطوات لاثنين فقط
0

تواصل – فريق التحرير:

قررت الخطوط السعودية تقليص المعاملات الورقية المطلوبة لتسلم مستندات الشحنات من 5 إلى 2 مع إلغاء شرط جلب أصل بوليصة الشحن، وأصل التفويض من المستورد إلى مكتب التخليص، وأصل تفويض مكتب التخليص إلى المخلص، وذلك في إطار تحقيق رؤية 2030.

وأوضحت الخطوط السعودية، أنه سيتم الاكتفاء بالأوراق التالية لتسلم مستندات الشحنات: صورة من البيان الجمركي للشحنة، وصورة من الهوية الوطنية لمندوب المخلص.

وأكد الرئيس التنفيذي لشؤون المناولة الأرضية بالخطوط السعودية للشحن عبدالرحمن المبارك في تغريدة له أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030 وتيسيراً للحركة التجارية في مطارات المملكة.

ودعا المبارك، بهذه المناسبة جميع المتعاملين والمستفيدين من خدمات الشحن الجوي للتجاوب والتعاون في هذا المجال، وحث مكاتب التخليص الجمركي في مطارات المملكة على توفير المستندات المطلوبة، وحث المخلصين على التوقيع على البوليصة مع تسجيل رقم الهاتف النقال عند تسلم المستندات.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تنويه من مطار جدة بشأن مبنى تموين «الخطوط السعودية»

تنويه من مطار جدة بشأن مبنى تموين «الخطوط السعودية»

الخطوط السعودية تعلن موعد بدء التقديم على برنامج تدريب ينتهي بالتوظيف

الخطوط السعودية تعلن موعد بدء التقديم على برنامج تدريب ينتهي بالتوظيف

الخطوط السعودية توفر وظائف لحديثي التخرج.. موعد وطريقة التقديم

الخطوط السعودية توفر وظائف لحديثي التخرج.. موعد وطريقة التقديم

غداً.. الخطوط السعودية تدشِّن «الاتصالات الفضائية» المتقدمة على متن طائراتها

غداً.. الخطوط السعودية تدشِّن «الاتصالات الفضائية» المتقدمة على متن طائراتها

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

جولة خارجية ناجحة بامتياز.. تفاصيل زيارات ولي العهد لـ 6 دول عربية
تقارير وحوارات

جولة خارجية ناجحة بامتياز.. تفاصيل زيارات ولي العهد لـ 6 دول عربية

المزيد
بين الألف والياء “ثغرة ثقافية في حوار أمني!!”
مقالات

بين الألف والياء “ثغرة ثقافية في حوار أمني!!”

المزيد
وفاة الطفلة «ليان الدخيل» وآلاف التغريدات تنعيها.. تعرف على قصتها
تقارير وحوارات

وفاة الطفلة «ليان الدخيل» وآلاف التغريدات تنعيها.. تعرف على قصتها

المزيد
شكّل مجتمعك كما تُحب
مقالات

شكّل مجتمعك كما تُحب

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>