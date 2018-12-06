الخطوط السعودية تقلص إجراءات الشحن من 5 خطوات لاثنين فقط

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قررت الخطوط السعودية تقليص المعاملات الورقية المطلوبة لتسلم مستندات الشحنات من 5 إلى 2 مع إلغاء شرط جلب أصل بوليصة الشحن، وأصل التفويض من المستورد إلى مكتب التخليص، وأصل تفويض مكتب التخليص إلى المخلص، وذلك في إطار تحقيق رؤية 2030.

وأوضحت الخطوط السعودية، أنه سيتم الاكتفاء بالأوراق التالية لتسلم مستندات الشحنات: صورة من البيان الجمركي للشحنة، وصورة من الهوية الوطنية لمندوب المخلص.

وأكد الرئيس التنفيذي لشؤون المناولة الأرضية بالخطوط السعودية للشحن عبدالرحمن المبارك في تغريدة له أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030 وتيسيراً للحركة التجارية في مطارات المملكة.

ودعا المبارك، بهذه المناسبة جميع المتعاملين والمستفيدين من خدمات الشحن الجوي للتجاوب والتعاون في هذا المجال، وحث مكاتب التخليص الجمركي في مطارات المملكة على توفير المستندات المطلوبة، وحث المخلصين على التوقيع على البوليصة مع تسجيل رقم الهاتف النقال عند تسلم المستندات.