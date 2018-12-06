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نصائح لمستخدمي «بطاقات الائتمان» لمنع جرائم النصب والاحتيال

نصائح لمستخدمي «بطاقات الائتمان» لمنع جرائم النصب والاحتيال
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تواصل – فريق التحرير:

وجَّهت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، نصائح مهمة، يجب اتباعها عند الحصول على بطاقة ائتمان، منها عدم منح البطاقة لأي شخص والمحافظة عليها في جميع الأوقات؛ وذلك للوقاية من عمليات النصب والاحتيال.

ونصحت لجنة الإعلام، في بيان لها اليوم، حائزي البطاقات الائتمانية بالتوقيع خلف البطاقة فور تسلمها، مع إتلاف البطاقات القديمة أو المنتهية، وحماية البيانات عند السحب النقدي، والتشديد على عدم كتابة الرقم السري على البطاقة، أو وضعه في المحفظة، وفي حالة حدوث اختلافات في كشف الحساب أو عمليات لم ينفذها العميل، طالبت اللجنة، بالاتصال مباشرة على الجهة التي يتعامل معها لإخبارهم بهذه الفروقات.

أما في حالة الشراء من الإنترنت، طالبت بالتعامل مع الشركات والجهات المعروفة ذات السمعة الجيدة، والتأكد من توفر نظام الحماية الآمن عند إدخال بيانات البطاقة.

وأشارت إلى أهمية طلب ومراجعة السجل الائتماني مرة واحدة سنويّاً، مع وضع قائمة بأرقام بطاقات الائتمان للرجوع إليها عند الحاجة، والاتصال مباشرة بجهة الإصدار والإبلاغ عن ضياع (فقد) أو سرقة البطاقة، في حالة التعرض لذلك.

وعن مخاطر استخدام بطاقة الائتمان، أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، أن من بينها، أنها أداة مالية سهلة تشجع على الاستهلاك، إذا لم يتم التحكم باستخدامها، بالإضافة إلى إمكانية استخدامها من قبل غير المقربين (الابن، الابنة، الزوج، أو الزوجة..) إذا لم يتم المحافظة عليها، فضلاً عن إمكانية استخدامها بإجراء عمليات هاتفيّاً.

وحذرت اللجنة، من إمكانية فقد أو سرقة البطاقة، وتسديد مبالغ إضافية كرسوم في حال تأخير السداد وفي حال تسديد جزء من المبلغ، فضلاً عن ارتفاع نسبة العمولات والفوائد المرتبطة باستخدام بطاقات الائتمان، التي تعد من الأدوات المالية التي تتطلب متابعة مستمرة وإدارة سليمة والتزام بتواريخ السداد.

ورغم التحذيرات المرتبطة باستخدام بطاقات الائتمان، أشارت لجنة التوعية المصرفية، إلى مزايا البطاقة التي من بينها، أنها معتمدة لدى أكثر من 32 مليون محل تجاري في جميع أنحاء العالم، وتتيح السحب النقدي الفوري من أجهزة الصرّاف الآلي المنتشرة حول العالم، وتتيح خيارات دفع مرنة تبدأ من 5% من إجمال المبلغ إلى إمكانية التقسيط الشهري، بالإضافة إلى تأمين مجاني على السفر بتغطية تأمين قد تصل ببعض الحالات إلى 750 ألف ريال ضد الحوادث الشخصية وإلغاء الرحلات وتأخر وفقدان الأمتعة.

كما توفر بطاقات الائتمان، سحوبات نقدية حتى 30% من الحد الائتماني من خلال أجهزة الصرّاف الآلي والمؤسسات المالية المتواجدة في جميع أنحاء العالم، وتوفر خدمة التسوّق الآمن؛ ما يوفر حماية أكبر حتى عند استخدام بطاقة الائتمان مباشرة على الإنترنت، كما تمنح حامليها عروضاً خاصة ذات خصومات مميزة، وبعضها يمنح الدخول المجاني إلى صالات الانتظار في مطارات مختارة.

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