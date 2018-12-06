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«التعليم» تعلن موعد فتح القبول في برامج «إعداد المعلم»

«التعليم» تعلن موعد فتح القبول في برامج «إعداد المعلم»
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت وزارة التعليم منشوراً عاجلاً لمديري الجامعات، بشأن برامج إعداد المعلم، ونص المنشور على فتح برامج إعداد المعلم بدءاً من الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1441/1440هـ، وتكون في مستوى الدراسات العليا ما عدا برنامج إعداد معلمة الطفولة المبكرة، الذي يمكن أن يقدم في مستوى البكالوريوس ويقتصر على الإناث.

وأوضحت الوزارة عبر المنشور، أنه لا يفتح القبول في أي برنامج من إعداد المعلم إلا بعد إقراره من قبل وزارة التعليم، ومن ذلك برامج رياض الأطفال وبرامج تعليم الطفولة المبكرة، ولا يفتح القبول إلا بعد تجديدها وتصمم برامج إعداد المعلم وفق ما ورد من تنظيم الإطار التنفيذي لتجديد برامج إعداد المعلم في ضوء لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية، واللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات.

يُذكر أن وزارة التعليم قد أوقفت القبول في برامج إعداد المعلم بكليات المعلمين في 16 / 6 / 1439هـ.

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