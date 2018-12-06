وظيفة تقنية بمستشفى الملك عبدالله الجامعي.. الشروط وموعد التقديم

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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي (KAAUH) بمدينة الرياض التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة تقنية شاغرة.

المسمى الوظيفي:
– مهندس ثالث تقنية المعلومات (مسؤول النظام) (IT Engineer III – System Administrator).

الشروط:
1 – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2 – أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي أو نظم المعلومات أو أي تخصص ذي صلة، مع خبرة لمدة سنتين.

موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 2018/12/06م، وينتهي بتاريخ 2018/12/13م.

طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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