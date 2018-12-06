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شاب يذبح شقيقته بعد خنقها وضربها في الكويت

شاب يذبح شقيقته بعد خنقها وضربها في الكويت
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تواصل – وكالات:

أقدم شاب على ذبح شقيقته في بر السالمي بدولة الكويت؛ بسبب خلافات عائلية، ثم قام بتسليم نفسه للشرطة.

وأشارت وسائل إعلام كويتية إلى أن شاباً يبلغ من العمر 20 عاماً قد أقدم على قتل شقيقته وهي كويتية (تبلغ من العمر 24 عاماً)، وأن خلافات عائلية وراء مقتل الفتاة، فيما كانت هناك آثار للكدمات على جسدها نتيجة ضربها.

يأتي ذلك فيما أظهرت التحقيقات تعرض الفتاة للضرب المبرح بآلة حادة، والطعن في مختلف أنحاء جسدها، قبل أن يتم خنقها بحبل بلاستيكي، ثم نحرها، فضلاً عن وجود آثار عنف على وجهها، وذلك بعد استدراجها إلى بر السالمي.

وعثر أحد رواد البر على جثة الفتاة، يوم الاثنين الماضي، وعليها آثار التعذيب، قبل أن يقوم بإبلاغ الجهات الأمنية بالواقعة.

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