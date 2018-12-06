«وزير النقل»: «رسوم الطرق» قيد الدراسة.. ونتوقع التطبيق في هذا الموعد

تواصل – الرياض:

قال وزير النقل، نبيل العامودي، إن فرض الرسوم على الطرق ما يزال تحت دراسة اللجنة الإشرافية لخصخصة النقل، مؤكداً أن الوزارة تعمل على دراسة مستفيضة للموضوع.

وأوضح وزير النقل على هامش تدشين عدة مشاريع للطرق بالمنطقة الشرقية أنه تم تحديد 6 طرق بالمملكة، متوقعاً البدء في فرض الرسوم مع بداية عام 2020، بحسب “الرياض”.

وأشار إلى أن فرض الرسوم سيتم الرفع به للمقام السامي للموافقة؛ وذلك بعد الانتهاء من الدراسة الحالية.

وكانت وزارة النقل قد أكدت أنها تعتزم كمرحلة أولية فرض رسوم على الطرق البديلة أو الجديدة التي سيقوم القطاع الخاص بإنشائها مستقبلاً أو بعض الطرق التي يتم تطويرها، مشيرة إلى أن الرسوم لن تفرض على الطرق الحالية.