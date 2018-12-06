أول تعليق من «أمانة حائل» على مقطع «الرصف بطريقة بدائية» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

علقت أمانة منطقة حائل، في بيان اليوم الخميس، على مقطع الفيديو المتداول الذي يظهر عملية إصلاح وسفلتة أحد طرق المنطقة بطريقة بدائية.

وأوضحت أمانة حائل في بيانها أنه عند الاطلاع على مقطع الفيديو المتداول تم فتح تحقيق، واتضح أن ما حدث خطأ وتصرف فردي من السائق دون إشراف من البلدية.

وأضافت أن السائق قام بدفن الحفرة ورصف الأسفلت بطريقة غير سليمة في مثل هذه الأعمال التي تتطلب آليات ومعدات خاصة.

ولفتت أمانة حائل إلى أنه تم معاقبة المخالف والمقصر من الإشراف، وتم توجيه بلدية جنوب حائل بإعادة معالجة الحفرة بالشكل الصحيح، والتأكيد على البلديات الأخرى باتباع تنفيذ الأعمال بالآلية السليمة.