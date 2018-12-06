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تبادل 5 أسرى و12 جثة بين الجيش اليمني وميليشيا الحوثي

تبادل 5 أسرى و12 جثة بين الجيش اليمني وميليشيا الحوثي
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تواصل – وكالات:

أكدت مصادر مطلعة نجاح صفقة تبادل أسرى وجثث، أمس الأربعاء، في محافظة البيضاء باليمن.

وقالت مصادر قبلية، إن القوات الحكومية أفرجت عن 5 أسرى من ميليشيا الحوثي مقابل إفراج الأخيرة عن 12 جثة لديها.

وأضافت المصادر، بحسب وكالة خبر، أن من بين الجثث جثة “وليد”، نجل اللواء مفرح بحيبح قائد محور بيحان واللواء 26 مشاة، وجثة حفيد الشيخ علي عبد ربه القاضي، أحد مشايخ محافظة مأرب.

وأشارت المصادر إلى أن عملية تبادل الأسرى والجثث قادتها وساطة مشايخ قبليين وتمت العملية في منطقة آل عواض بمديرية ردمان شمال محافظة البيضاء.

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