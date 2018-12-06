الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«الزعاق» يكشف أخطر مناطق المملكة أثناء جريان السيول (فيديو)

«الزعاق» يكشف أخطر مناطق المملكة أثناء جريان السيول (فيديو)

الهلال الأحمر يكشف تفاصيل حادث معلمات حائل.. 3 إصابات خطيرة (صور)

الهلال الأحمر يكشف تفاصيل حادث معلمات حائل.. 3 إصابات خطيرة (صور)

أمانة جدة تكشف حقيقة انتشار الفئران بسبب قتل الغربان

أمانة جدة تكشف حقيقة انتشار الفئران بسبب قتل الغربان

قرار جديد من «الغذاء والدواء» يحمي المواطن من أضرار «الوجبات الجاهزة»

قرار جديد من «الغذاء والدواء» يحمي المواطن من أضرار «الوجبات الجاهزة»

«موديز»: 4% نمواً بالإقراض في المملكة

«موديز»: 4% نمواً بالإقراض في المملكة
0

تواصل – الرياض:

توقعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني نمو الإقراض في السعودية خلال العام القادم 2019، بنسبة تصل إلى 4%، وما بين 6 ــ 7% في الكويت، وعمان، والبحرين، لافتة إلى أن نسب الإقراض ستزداد لقطاعات بعينها على رأسها التشييد والعقارات.

وأكد تقرير «موديز» الصادر حديثاً مرونة البنوك في السعودية، والكويت، والإمارات، في حين تبقى البنوك في البحرين وعمان تحت ضغوط مالية بسبب عوامل اقتصادية في تلك الدول.

وعزت موديز تلك الرؤية، إلى استعداد الدولة على دعم الإنفاق الحكومي بقوة تعزيزاً للبنوك، على عكس البحرين وعمان.

وأكدت «موديز» النظرة المستقرة للأنظمة المصرفية لقطاع البنوك الخليجي. وأوضحت في تقريرها أن التوقعات المستقرة لبنوك الخليج تعكس تحسن ظروف بيئة التشغيل، ورأس المال القوي.

وأشارت الوكالة، إلى توقعاتها بنمو الجدارة الائتمانية للبنوك الخليجية خلال المدة التي تراوح بين 12 ــ 18 شهراً القادمة.

ولفت تقرير «موديز» إلى أن أسعار النفط الحالية من شأنها أن تدعم زيادة الإنفاق الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي، منوهاً بمعرض إكسبو دبي 2020 في الإمارات، وخطة النمو في السعودية، باعتبارها محفزات لاستقرار البنوك.

من جهته، ذكر أحد المحللين لدى «موديز»، أن العودة إلى ارتفاع إنتاج النفط بعد تخفيضات الإنتاج في 2017 – 2018، قد دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول الخليج إلى متوسط نحو 3.3%من 1%في 2017.

وقال: «نسب النمو زادت بفضل زيادة أسعار النفط لتحافظ على خطط الإنفاق الحكومية، وتحفيز القطاع الخاص، مما سيؤدي إلى تخفيف الضغوط المالية على البنوك».

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الإحصاء: انخفاض مؤشر الرقم القياسي للعقارات بنسبة 1.6 %

الإحصاء: انخفاض مؤشر الرقم القياسي للعقارات بنسبة 1.6 %

انخفاض قيمة الصفقات العقارية 35%

انخفاض قيمة الصفقات العقارية 35%

«العدل» توثق أكثر من 6 آلاف صك عقاري

«العدل» توثق أكثر من 6 آلاف صك عقاري

ضوابط جديدة للحد من المبالغة في تقدير أسعار «العقارات المنزوعة»

ضوابط جديدة للحد من المبالغة في تقدير أسعار «العقارات المنزوعة»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

جولة خارجية ناجحة بامتياز.. تفاصيل زيارات ولي العهد لـ 6 دول عربية
تقارير وحوارات

جولة خارجية ناجحة بامتياز.. تفاصيل زيارات ولي العهد لـ 6 دول عربية

المزيد
بين الألف والياء “ثغرة ثقافية في حوار أمني!!”
مقالات

بين الألف والياء “ثغرة ثقافية في حوار أمني!!”

المزيد
وفاة الطفلة «ليان الدخيل» وآلاف التغريدات تنعيها.. تعرف على قصتها
تقارير وحوارات

وفاة الطفلة «ليان الدخيل» وآلاف التغريدات تنعيها.. تعرف على قصتها

المزيد
شكّل مجتمعك كما تُحب
مقالات

شكّل مجتمعك كما تُحب

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>