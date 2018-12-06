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أمانة جدة تكشف حقيقة انتشار الفئران بسبب قتل الغربان

أمانة جدة تكشف حقيقة انتشار الفئران بسبب قتل الغربان
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت أمانة محافظة جدة أن قتل الغربان والقضاء عليها لم يسهم في انتشار الجرذان، حسبما تم تداوله عبر صفحات إحدى الصحف.

وأشارت الأمانة إلى أن الغربان ليست من مفترسات الجرذان، وإنما قد تنجح في افتراس الصغار منها لأنها متنوعة الغذاء وليست لاحمة أساساً.

وذكرت الأمانة تعقيباً على ما تم نشره أن كثافة القوارض تختلف من مكان لآخر، موضحة أن نسبة وجودها في غالبية أحياء شمال جدة والكورنيش أقل من 5% وهو الحد الموصى به لبدء عملية المكافحة.

وأفادت بأنها اعتمدت في عمليات مكافحة الجرذ النرويجي على التنوع في استخدام الطعوم والسموم الموصى بها عالمياً، مؤكدة أنها جندت عدداً من الفرق بحسب كثافة الجرذان، وخصصت فرقاً للبلاغات والواجهة البحرية، وفرقاً خاصة في المنطقة التاريخية.

وأعلنت الأمانة تنظيم حملات بالتزامن مع أعمال النظافة؛ إذ يجري رفع النفايات ثم وضع المصائد واستخدام الطعوم السامة لضمان الحد من تغذية القوارض ببقايا الأطعمة في النفايات.

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