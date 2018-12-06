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الهلال الأحمر يكشف تفاصيل حادث معلمات حائل.. 3 إصابات خطيرة (صور)
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تواصل – حائل:

كشف الهلال الأحمر بمنطقة حائل، تفاصيل حادث المعلمات الذي وقع صباح اليوم الخميس.

وقال المتحدث الرسمي لفرع الهلال الأحمر بمنطقة حائل سلطان عبدالعزيز البراهيم: إن غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل تلقت اليوم الخميس 28/ 3/ 1440 الساعة 7:21 صباحاً بلاغاً عن حادث تصادم على طريق سميراء بين السبعان وسميراء.

وأضاف: توجهت على الفور فرقتا إسعاف من مركز إسعاف سميراء والشنان، ونقلت خمس حالات؛ منها ثلاث حالات حرجة، وحالتان متوسطتان؛ فيما نقلت فرقة وزارة الصحة حالة واحدة، وقدمت للحالات العناية الطبية الإسعافية العاجلة، ونقلتهم إلى مستشفى الملك خالد ومستشفى الشنان ومستشفى سميراء.

ووقع الحادث المروري لـ8 معلمات يعملن في مدرسة وتدة جنوب شرق حائل، بعد تصادم الحافلة التي تُقلهن مع سيارة أخرى من نوع “جمس” على مفرق السبعان جنوب حائل.

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