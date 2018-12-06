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«الزعاق» يكشف أخطر مناطق المملكة أثناء جريان السيول (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

قال الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن أخطر مناطق المملكة هي “نقرة حضوضا” الواقعة في بطن وادي السرحان بالجوف شمال طبرجل.

وأوضح الزعاق أن مساحة تلك المنطقة تقدر بنحو 300 كيلومتر مربع، لافتاً إلى أن تلك المنطقة دائماً ما يضرب بها المثل في النهاية المأساوية، مشيراً إلى أن خطورة السبخة أنها أرض طينية لزجة تمتص كل من يمر عليها، بحسب قوله.

ولفت الزعاق إلى أن أخطر منطقة بمسار وادي الرمة هي الواقعة بشمال عنيزة، وهي تتسم بسمتين أولاهما أنها تعتبر مخنقاً، بجانب كونها أرضاً طينية.

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