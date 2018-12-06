بعد تبادل إطلاق نار.. ضبط شخصين سرقا سيارتين بـ«وادي الدواسر»

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت الجهات الأمنية في محافظة وادي الدواسر، فجر اليوم، من الإطاحة بالجناة المتهمين بسرقة “جيب لكزس” على طريق الرين، و”شاص” جديدة تم سرقتها من إحدى الشركات المشغلة لشركات الاتصال تحت تهديد السلاح في وقت سابق.

وكانت الجهات الأمنية في محافظة وادي الدواسر، قد تلقت بلاغاً من مواطن، أمس الأربعاء، عن المركبة المسروقة وأخرى يُشتبه بها.

وعلى الفور انتقلت القوة الأمنية المشكّلة بمتابعة محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك، وبإشراف مدير الشرطة، وبعد رصد المركبات وأثناء المتابعة تعرضوا لإطلاق نار من الجناة، وتم الرد عليهم بالمثل مع تضيق الخناق عليهم، وتمكنوا بفضل من الله من القبض على الجناة (شخصين) في وقت قياسي مع ضبط المركبتين المسروقتين.

ونتج عن الحادثة إصابة قائد الدوريات الأمنية بمحافظة وادي الدواسر؛ فيما أُصيب أحد الجناة، وحالتهما مستقرة.