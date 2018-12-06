«جوجل» تبدأ حظر الإعلانات المضللة على المواقع الإلكترونية

تواصل – وكالات:

كشفت شركة جوجل عن النسخة الجديدة من متصفح كروم، التي تحمل اسم كروم 71، والمصممة للتخلص من الإعلانات التي تخدع المستخدمين دائماً بتحذيرات مزيفة، وتتضمن أزرار “إغلاق” غير وظيفية ومحتويات زائفة أخرى توجهك إلى الإعلانات.

يأتي ذلك بعد عدة تحذيرات متتالية من الشركة بوقف الإعلانات المضللة على المواقع الإلكترونية.

ووفقاً لموقع Engadget الأمريكي، يحتوي كروم 71 على المزيد من الإجراءات الوقائية أيضاً؛ إذ سيحذرك عندما يخفى أحد المواقع التكاليف الحقيقية لمعاملة مالية، فعلى سبيل المثال إذا كان أحد المواقع يحاول أن يجبرك على الاشتراك دون أن يخبرك بأنه سيتم محاسبتك، فقد تحصل على تنبيه يمكن أن يوفر لك الكثير من المال، وستحاول جوجل الاتصال بهذه المواقع ليطالبهم بتعديل إعلاناتهم.

ويتوفر Chrome 71 الآن على نظام التشغيل Linux وMac وWindows، وسيتم طرحه لمستخدمي Android وiOS على مدى الأسابيع المقبلة.