الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«الزعاق» يكشف أخطر مناطق المملكة أثناء جريان السيول (فيديو)

«الزعاق» يكشف أخطر مناطق المملكة أثناء جريان السيول (فيديو)

الهلال الأحمر يكشف تفاصيل حادث معلمات حائل.. 3 إصابات خطيرة (صور)

الهلال الأحمر يكشف تفاصيل حادث معلمات حائل.. 3 إصابات خطيرة (صور)

أمانة جدة تكشف حقيقة انتشار الفئران بسبب قتل الغربان

أمانة جدة تكشف حقيقة انتشار الفئران بسبب قتل الغربان

قرار جديد من «الغذاء والدواء» يحمي المواطن من أضرار «الوجبات الجاهزة»

قرار جديد من «الغذاء والدواء» يحمي المواطن من أضرار «الوجبات الجاهزة»

«جوجل» تبدأ حظر الإعلانات المضللة على المواقع الإلكترونية

«جوجل» تبدأ حظر الإعلانات المضللة على المواقع الإلكترونية
0

تواصل – وكالات:

كشفت شركة جوجل عن النسخة الجديدة من متصفح كروم، التي تحمل اسم كروم 71، والمصممة للتخلص من الإعلانات التي تخدع المستخدمين دائماً بتحذيرات مزيفة، وتتضمن أزرار “إغلاق” غير وظيفية ومحتويات زائفة أخرى توجهك إلى الإعلانات.

يأتي ذلك بعد عدة تحذيرات متتالية من الشركة بوقف الإعلانات المضللة على المواقع الإلكترونية.

ووفقاً لموقع Engadget الأمريكي، يحتوي كروم 71 على المزيد من الإجراءات الوقائية أيضاً؛ إذ سيحذرك عندما يخفى أحد المواقع التكاليف الحقيقية لمعاملة مالية، فعلى سبيل المثال إذا كان أحد المواقع يحاول أن يجبرك على الاشتراك دون أن يخبرك بأنه سيتم محاسبتك، فقد تحصل على تنبيه يمكن أن يوفر لك الكثير من المال، وستحاول جوجل الاتصال بهذه المواقع ليطالبهم بتعديل إعلاناتهم.

ويتوفر Chrome 71 الآن على نظام التشغيل Linux وMac وWindows، وسيتم طرحه لمستخدمي Android وiOS على مدى الأسابيع المقبلة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«جوجل» تصل لحل رائع ينهي مشكلة «مساحة ذاكرة الجوال»

«جوجل» تصل لحل رائع ينهي مشكلة «مساحة ذاكرة الجوال»

10 أماكن سرية في «خرائط جوجل» لا يسمح بزيارتها

10 أماكن سرية في «خرائط جوجل» لا يسمح بزيارتها

8 استخدامات لخدمة خرائط جوجل لم تسمع عنها من قبل

8 استخدامات لخدمة خرائط جوجل لم تسمع عنها من قبل

جوجل: «دردشة جي ميل» ستدعم 100 مشارك في اتصال واحد

جوجل: «دردشة جي ميل» ستدعم 100 مشارك في اتصال واحد

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

جولة خارجية ناجحة بامتياز.. تفاصيل زيارات ولي العهد لـ 6 دول عربية
تقارير وحوارات

جولة خارجية ناجحة بامتياز.. تفاصيل زيارات ولي العهد لـ 6 دول عربية

المزيد
بين الألف والياء “ثغرة ثقافية في حوار أمني!!”
مقالات

بين الألف والياء “ثغرة ثقافية في حوار أمني!!”

المزيد
وفاة الطفلة «ليان الدخيل» وآلاف التغريدات تنعيها.. تعرف على قصتها
تقارير وحوارات

وفاة الطفلة «ليان الدخيل» وآلاف التغريدات تنعيها.. تعرف على قصتها

المزيد
شكّل مجتمعك كما تُحب
مقالات

شكّل مجتمعك كما تُحب

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>