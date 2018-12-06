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«الأرصاد» تُصدر تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على محافظتي الطائف وميسان

«الأرصاد» تُصدر تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على محافظتي الطائف وميسان
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على محافظات الطائف، وميسان والهدا، والشفا، وبني سعد، ونمرة, والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى العاشرة مساءً.

من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، والحرص على عدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق.

وأكدت ضرورة اتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

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