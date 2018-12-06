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وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الأمير سطام بالخرج

وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الأمير سطام بالخرج
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تواصل- فريق التحرير:

تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج في الثامن من شهر ربيع الآخر المقبل, في استقبال طلبات المتقدمين ممن تنطبق عليهم الشروط من السعوديين الراغبين في العمل بالجامعة على الوظائف الأكاديمية الشاغرة “أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ” في عدد من التخصّصات بكليات الجامعة, بمقرها الرئيس بمدينة السيح وفي كليات فروع الجامعة، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للتوظيف على موقع الجامعة.

ودعا وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري الراغبين في شغل هذه الوظائف التسجيل في موقع الجامعة، ومن ثم تحميل الوثائق المطلوبة، واختيار الوظائف المطروحة والمتوافقة مع تخصّص كل متقدم، مشيراً إلى أن تقديم الطلبات يستمر حتى يوم السبت 15 – 4 – 1440هـ.

موقع الجامعة  من هنا

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