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إصابة معلمات نتيجة تصادم حافلتهن وجهاً لوجه مع «جيمس» بحائل

إصابة معلمات نتيجة تصادم حافلتهن وجهاً لوجه مع «جيمس» بحائل
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تواصل- فريق التحرير:

أصيب عدد من المعلمات بإصابات تراوحت بين البليغة والمتوسطة، نتيجة تصادم الحافلة التي كانت تقلهن وجهاً لوجه مع مركبة أخرى كانت تسير في الاتجاه المعاكس، على طريق السبعان بحائل.

وقالت مصادر إنه أثناء توجه المعلمات صباح اليوم الخميس إلى مدرستهن بمركز وتدة جنوب شرق حائل، اصطدمت حافلتهن بسيارة جيمس على مفرق طريق السبعان، وأنه نتج عن الحادث 6 إصابات.

وأضافت أن فرق الهلال الأحمر والدفاع المدني باشرت الحَادث، حيث تم نقل حالتين إلى مستشفى سميراء العام وأربع حالات إلى مستشفى الملك خالد بحائل.

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