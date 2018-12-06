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10 مهام لـ«هيئة حقوق الإنسان» أثناء زيارتها السجون ودور التوقيف

10 مهام لـ«هيئة حقوق الإنسان» أثناء زيارتها السجون ودور التوقيف
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تواصل – متابعات:

أكدت هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية أن أعمالها المتعلقة بزيارة السجون ودور التوقيف تستهدف التأكد من حصول الموقوف أو المحكوم على جميع حقوقه المكفولة له نظاما.

ووفقا لما نشرته هيئة حقوق الإنسان على «تويتر» اليوم (الخميس)، فإنه يمكن إجمال أعمال الهيئة في ما يلي:

– التأكد من نظامية التوقيف واستناده إلى أوامر مسببة ومحددة المدة.

– التأكد من نظامية إجراءات التحقيق والمدد المحددة لذلك.

– التأكد من عرض الموقوفين على المحكمة المختصة في المدد المحددة لذلك.

– التأكد من عدم بقاء أي موقوف بعد انتهاء محكوميته، ما لم يوجد مسوغ نظامي لذلك.

– التأكد من مناسبة الطاقة الاستيعابية لمرافق السجون ودور التوقيف للعدد الفعلي للنزلاء.

– التأكد من حالة المبنى ومدى مراعاة حاجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

– التأكد من تصنيف النزلاء ووجود أماكن مخصصة للعزل الصحي والنزيلات الأمهات.

– التأكد من نظامية الجزاءات المتخذة بحق النزلاء خلال فترة وجودهم في السجن أو دار التوقيف، ووجود سجلات خاصة بذلك، وكذلك الآلية المعتمدة لتزويدهم بمعلومات عن حقوقهم وسير إجراءات قضيتهم وآلية تسلم شكواهم.

– التأكد من حصول النزلاء على أوقات كافية للزيارة ووجود أماكن مهيأة لذلك.

– التأكد من جودة ونظافة الإعاشة المقدمة للنزلاء.

– التأكد من حصول النزلاء على حقوقهم في الرعاية الصحية والتعليم والتأهيل والتدريب وكذلك الرعاية الاجتماعية لهم ولأسرهم.

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