الرياض.. 40 ساعة تدريبية لتمكين المختصين من تقديم خدمات لمرضى التوحد

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يستعد مركز أبحاث التوحد في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض لاستقبال ٢٤ مشاركاً من المختصين والأهالي للمشاركة في النسخة الثانية والثالثة من دورة “فني سلوك مسجل”. وذلك بعد نجاح النسخة الأول في نوفمبر الماضي بمشاركة ١٢ أخصائية من ٤ مدن (الرياض، تبوك، الخبر، الظهران)، حيث يقدم البرنامج لمدة أسبوعين بشكل شهري في المركز.

وأكد أخصائي تحليل السلوك التطبيقي المعتمد (BCBA) أحمد عيد، على أن هذه الدورة -والتي يستفيد منها العاملين في مجال اضطراب طيف التوحد مثل أخصائيي التربية الخاصة والنطق والنفسيين، وأسر الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد- تستوفي الشروط العالمية الخاصة بالبورد العالمي لتحليل السلوك التطبيقي والتي تؤهل المشاركين الراغبين للتقدم لاختبار البورد (BACB) للحصول على درجة فني سلوك معتمد.

وأضاف أن هذه الدورة تعمل على تحسين قدرات ومهارات المستفيدين للعمل على تطوير المهارات والتعامل مع سلوكيات الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، وذلك بالتدريب على عدة محاور رئيسية كمبادئ تحليل السلوك التطبيقي (ABA)، قياس السلوك، الرسوم البيانية، التقييم الوظيفي للسلوك وإدارة المشاكل السلوكية وتعليم المهارات.

وأشارت منسقة برنامج تحليل السلوك التطبيقي في مركز أبحاث التوحد، الأخصائية العنود آل سعود وهي أخصائية معتمدة في تحليل السلوك التطبيقي (BCBA)، أن هذا البرنامج يقام ولأول مرة باللغة العربية في المملكة العربية السعودية، وقد أتى نتيجة جهود المركز في توطين البرامج العالمية وجعلها متاحة للجميع بغض النظر عن اللغة، مما سيسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وذويهم.

وأوضحت العنود أن برنامج فني تحليل السلوك والذي يتضمن اجتياز الدورة التدريبية يأتي ضمن برامج رئيسية أخرى تهدف إلى تأهيل أخصائيين في مجال تحليل السلوك التطبيقي على مستويات أعلى مثل درجة أخصائي حاصل على الماجستير وأخصائي مساعد حاصل على درجة البكالوريوس في تحليل السلوك حسب تصنيفات البورد العالمي في تحليل السلوك.