الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

قرار جديد من «الغذاء والدواء» يحمي المواطن من أضرار «الوجبات الجاهزة»

قرار جديد من «الغذاء والدواء» يحمي المواطن من أضرار «الوجبات الجاهزة»

توضيح من «الجوازات» عن الخروج النهائي للمرافقين بعد انتهاء الإقامة

توضيح من «الجوازات» عن الخروج النهائي للمرافقين بعد انتهاء الإقامة

مقطع صوتي مسرب لـ«حميدان التركي».. ماذا فعل عند زيارة ابنتيه له؟

مقطع صوتي مسرب لـ«حميدان التركي».. ماذا فعل عند زيارة ابنتيه له؟

وزير التعليم يكشف آخر مستجدات ملف «توظيف الخريجين»

وزير التعليم يكشف آخر مستجدات ملف «توظيف الخريجين»

الرياض.. 40 ساعة تدريبية لتمكين المختصين من تقديم خدمات لمرضى التوحد

الرياض.. 40 ساعة تدريبية لتمكين المختصين من تقديم خدمات لمرضى التوحد
0

تواصل – فريق التحرير:

يستعد مركز أبحاث التوحد في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض لاستقبال ٢٤ مشاركاً من المختصين والأهالي للمشاركة في النسخة الثانية والثالثة من دورة “فني سلوك مسجل”. وذلك بعد نجاح النسخة الأول في نوفمبر الماضي بمشاركة ١٢ أخصائية من ٤ مدن (الرياض، تبوك، الخبر، الظهران)، حيث يقدم البرنامج لمدة أسبوعين بشكل شهري في المركز.

وأكد أخصائي تحليل السلوك التطبيقي المعتمد (BCBA) أحمد عيد، على أن هذه الدورة -والتي يستفيد منها العاملين في مجال اضطراب طيف التوحد مثل أخصائيي التربية الخاصة والنطق والنفسيين، وأسر الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد- تستوفي الشروط العالمية الخاصة بالبورد العالمي لتحليل السلوك التطبيقي والتي تؤهل المشاركين الراغبين للتقدم لاختبار البورد (BACB) للحصول على درجة فني سلوك معتمد.

وأضاف أن هذه الدورة تعمل على تحسين قدرات ومهارات المستفيدين للعمل على تطوير المهارات والتعامل مع سلوكيات الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، وذلك بالتدريب على عدة محاور رئيسية كمبادئ تحليل السلوك التطبيقي (ABA)، قياس السلوك، الرسوم البيانية، التقييم الوظيفي للسلوك وإدارة المشاكل السلوكية وتعليم المهارات.

وأشارت منسقة برنامج تحليل السلوك التطبيقي في مركز أبحاث التوحد، الأخصائية العنود آل سعود وهي أخصائية معتمدة في تحليل السلوك التطبيقي (BCBA)، أن هذا البرنامج يقام ولأول مرة باللغة العربية في المملكة العربية السعودية، وقد أتى نتيجة جهود المركز في توطين البرامج العالمية وجعلها متاحة للجميع بغض النظر عن اللغة، مما سيسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وذويهم.

وأوضحت العنود أن برنامج فني تحليل السلوك والذي يتضمن اجتياز الدورة التدريبية يأتي ضمن برامج رئيسية أخرى تهدف إلى تأهيل أخصائيين في مجال تحليل السلوك التطبيقي على مستويات أعلى مثل درجة أخصائي حاصل على الماجستير وأخصائي مساعد حاصل على درجة البكالوريوس في تحليل السلوك حسب تصنيفات البورد العالمي في تحليل السلوك.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

رد رسمي من «الصحة» على «علاقة التطعيمات بالتوحد»

رد رسمي من «الصحة» على «علاقة التطعيمات بالتوحد»

مواطن يتهم مستشفى في بيشة بكسر يد والدته عمداً.. و«الصحة» تعلق

مواطن يتهم مستشفى في بيشة بكسر يد والدته عمداً.. و«الصحة» تعلق

آخر تطورات أزمة «قص أمعاء» مريضة بالخطأ في أحد مستشفيات المدينة

آخر تطورات أزمة «قص أمعاء» مريضة بالخطأ في أحد مستشفيات المدينة

تفاصيل أول عقوبة مرورية تنفّذ داخل مستشفى الأفلاج

تفاصيل أول عقوبة مرورية تنفّذ داخل مستشفى الأفلاج

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

جولة خارجية ناجحة بامتياز.. تفاصيل زيارات ولي العهد لـ 6 دول عربية
تقارير وحوارات

جولة خارجية ناجحة بامتياز.. تفاصيل زيارات ولي العهد لـ 6 دول عربية

المزيد
بين الألف والياء “ثغرة ثقافية في حوار أمني!!”
مقالات

بين الألف والياء “ثغرة ثقافية في حوار أمني!!”

المزيد
وفاة الطفلة «ليان الدخيل» وآلاف التغريدات تنعيها.. تعرف على قصتها
تقارير وحوارات

وفاة الطفلة «ليان الدخيل» وآلاف التغريدات تنعيها.. تعرف على قصتها

المزيد
شكّل مجتمعك كما تُحب
مقالات

شكّل مجتمعك كما تُحب

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>