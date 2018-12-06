السفارة في أستراليا للمواطنين: احذروا اتصالات المحتالين من أرقام تتبع جهات رسمية

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

قرار جديد من «الغذاء والدواء» يحمي المواطن من أضرار «الوجبات الجاهزة»

قرار جديد من «الغذاء والدواء» يحمي المواطن من أضرار «الوجبات الجاهزة»

توضيح من «الجوازات» عن الخروج النهائي للمرافقين بعد انتهاء الإقامة

توضيح من «الجوازات» عن الخروج النهائي للمرافقين بعد انتهاء الإقامة

مقطع صوتي مسرب لـ«حميدان التركي».. ماذا فعل عند زيارة ابنتيه له؟

مقطع صوتي مسرب لـ«حميدان التركي».. ماذا فعل عند زيارة ابنتيه له؟

وزير التعليم يكشف آخر مستجدات ملف «توظيف الخريجين»

وزير التعليم يكشف آخر مستجدات ملف «توظيف الخريجين»

السفارة في أستراليا للمواطنين: احذروا اتصالات المحتالين من أرقام تتبع جهات رسمية

السفارة في أستراليا للمواطنين: احذروا اتصالات المحتالين من أرقام تتبع جهات رسمية
0

تواصل- فريق التحرير:

حذرت سفارة المملكة العربية السعودية في أستراليا جميع المواطنين والمواطنات من قيام أشخاص محتالين بالاتصال من أرقام تتبع لجهات أسترالية رسمية مثل الشرطة ومكتب الضريبة وغيرها تطلب دفع مبالغ مالية لأسباب مختلفة مثل وجود مخالفات أو قضايا في المحكمة أو عدم دفع الضريبة المطلوبة وأن عدم قيامكم بذلك سيؤدي للسجن الفوري وإلغاء التأشيرة.

وأعربت السفارة عن أملها في عدم التجاوب لمثل هذه الاتصالات، وإبلاغ السلطات الأسترالية في حال التعرض لمحاولة احتيال على الرقم 131444 والتواصل عند الحاجة مع قسم شؤون السعوديين على الرقم 0061432257277 أو رقم الاتصال الموحد لشؤون السعوديين 0096692003334.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

حساب المواطن: لا نصدر أي خطابات لهيئات حكومية خاصة بصك الإعالة

حساب المواطن: لا نصدر أي خطابات لهيئات حكومية خاصة بصك الإعالة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

جولة خارجية ناجحة بامتياز.. تفاصيل زيارات ولي العهد لـ 6 دول عربية
تقارير وحوارات

جولة خارجية ناجحة بامتياز.. تفاصيل زيارات ولي العهد لـ 6 دول عربية

المزيد
بين الألف والياء “ثغرة ثقافية في حوار أمني!!”
مقالات

بين الألف والياء “ثغرة ثقافية في حوار أمني!!”

المزيد
وفاة الطفلة «ليان الدخيل» وآلاف التغريدات تنعيها.. تعرف على قصتها
تقارير وحوارات

وفاة الطفلة «ليان الدخيل» وآلاف التغريدات تنعيها.. تعرف على قصتها

المزيد
شكّل مجتمعك كما تُحب
مقالات

شكّل مجتمعك كما تُحب

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>