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اجتماع «الأعلى لمجلس التعاون» بالرياض الأحد المقبل.. هذا ما سيبحثه القادة

اجتماع «الأعلى لمجلس التعاون» بالرياض الأحد المقبل.. هذا ما سيبحثه القادة
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تواصل – واس:

يعقد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ـ حفظهم الله ـ، اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في مدينة الرياض يوم الأحد 9 ديسمبر 2018 م برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

صرح بذلك معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني.

وأعرب معاليه عن فخره واعتزازه بتكليفه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، بنقل الدعوة الكريمة إلى إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس للمشاركة في اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.

وقال: “إن أصحاب الجلالة والسمو سيبحثون عددا من الموضوعات المهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون الخليجي في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والقانونية، كما سينظرون في التقارير والتوصيات المرفوعة من قبل اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة”.

وأوضح أن أصحاب الجلالة والسمو سيبحثون أيضا آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وعبَّر معاليه عن أمله في أن تسفر هذه القمة المباركة، عن نتائج بناءة ومثمرة تعمق التعاون والتكامل الخليجي في مختلف المجالات، وتحقق تطلعات مواطنيها لمزيد من التكاتف والتلاحم والتآزر لمواجهة التحديات كافة، والحفاظ على أمن واستقرار دول المجلس والمنطقة عموماً.

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