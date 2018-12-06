«الأعلى للقضاء» يبحث احتياجات المحاكم.. ويسمي رؤساء ومساعدين لها

تواصل – واس:

اختتم المجلس الأعلى للقضاء أعمال اجتماعه الحادي عشر في دورته الثالثة أمس, برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وبحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس.

واستعرض المجتمعون الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، التي من بينها طلب نقل بعض اللجان شبه القضائية إلى المحاكم المختصة.

وأوضح معالي الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن سليمان الفهيد أن المجلس بحث خلال الاجتماع افتتاح دوائر متخصصة بمحاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى,

والموافقة على المحضر المعد من الأمانة العامة بشأن تسمية رؤساء ومساعدين لعددٍ من المحاكم, والنظر في جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من نقل وتعيين وترقية وندب وإحالة على التقاعد وغيرها من الموضوعات ذات الصلة, إضافة إلى اطلاع المجلس على عدد من الاحتياجات المقدمة من المواطنين وأصحاب العلاقة, واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.

وشكر معاليه في ختام حديثه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على ما يولونه للقضاء والقضاة من عناية واهتمام, سائلاً المولى عز وجل أن يجعل فيما صدر عن المجلس من توصيات وقرارات النفع والخير للبلاد والعباد, وأن يحفظ الله ولاة الأمر والبلاد من كل سوء ومكروه .