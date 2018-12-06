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«تنمية بطحاء قريش» تعرض تجربتها بالتطوع

«تنمية بطحاء قريش» تعرض تجربتها بالتطوع
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تواصل- فريق التحرير:

شاركت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية ببطحاء قريش في فعالية اليوم العالمي للتطوع والتي نظمها مركز التنمية الاجتماعية بمكة التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية, وأقيمت في مقر الغرفة التجارية بمكة المكرمة بحضور نائب مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة محمد بن صويلح اللحياني, حيث شاركت اللجنة في حلقة نقاش خاصة بالتطوع مع عدد من الجهات الخيرية التي شاركت النقاش بهدف عرض تجربتهم في التطوع.

حيث قدم مدير وحدة العمل التطوعي بلجنة بطحاء قريش محمد سراج فتحي, من خلال النقاش تجربة اللجنة بالتطوع, من خلال شرح مختصر قدمه أمام الحضور, ذكر فيه موجز أعمال اللجنة ومتى أنشئت وحدة العمل التطوعي لديها وآلية أعمالها وفق خطة مؤسسية زمنية واضحة.

وطالب “فتحي” من خلال مشاركته في فعالية اليوم العالمي للتطوع بمكة باستحداث أنظمة ولوائح موحدة في كافة مدن المملكة, حتى تسهل على الجهات التي لديها الجانب التطوعي في تنفيذ مبادراته وفق خطة واضحة لتحقيق رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون متطوع.

وفي نهاية مشاركته شكر “فتحي” مركز التنمية الاجتماعية بمكة على إتاحتهم الفرصة للمشاركة في هذا اليوم العالمي الذي يُعد من أهم أيام العام لكونه يحتفل بالمتطوعين الذين يقدمون مالهم ووقتهم لخدمة غيرهم دون مقابل.

 

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