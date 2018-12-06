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«التجارة» تشرح بالفيديو خطوات تقديم الطلبات عبر خدمة «إفادة» الإلكترونية

«التجارة» تشرح بالفيديو خطوات تقديم الطلبات عبر خدمة «إفادة» الإلكترونية
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تواصل- فريق التحرير:

نشرت وزارة التجارة والاستثمار شرحاً مُفصلاً بالفيديو لخطوات تقديم طلب عبر خدمة “إفادة” الإلكترونية للشركات والمؤسسات والأفراد، مبينة أن الخدمة تتيح طلب 33 نوعاً من الإفادة.

وتضمنت الخطوات تسجيل الدخول إلى الرابط mci.gov.sa/EFADA أولاً، ثم اختيار تقديم طلب الإفادة، ثم اختيار الفئة، واختيار نوع الإفادة المطلوبة، تعبئة جميع الحقول اللازمة، وإرسال الطلب، ثم طباعة الإفادة بعد اعتمادها من الوزارة.

يذكر أن وزارة التجارة والاستثمار كانت قد أطلقت عبر موقعها الإلكتروني خدمة “إفادة تجارية”، التي تتيح للمستفيد سواء كان فرداً أو صاحب شركة أو صاحب مؤسسة، طلب الإفادة عن إجراء معين إلكترونياً، كما تتيح خدمة “إفادة” للمستفيد إمكانية مراجعة طلباته القديمة.

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