الآن.. يمكنك تحميل تطبيق واتساب رسمياً على أجهزة تابلت بنظام أندرويد

تواصل – وكالات:

رغم أن تطبيق واتس آب يعد واحداً من أشهر طرق التواصل والدردشة، إلا أنه لم يكن متاحاً من قبل على أجهزة التابلت، لكن كشف تقرير جديد نشره موقع فون ارينا الهندي، أن هذا الأمر سيتغير قريباً، إذ أصبح واتس آب متاحاً للتحميل على أجهزة التابلت من متجر “Google Play” رسمياً.

لكن نظراً لأنه لا يزال في الإصدار التجريبي، فسوف يلاحظ المستخدمون أن هذا الإصدار يقدم عدداً محدوداً من الوظائف والمميزات، لكن ستتم إضافة المزيد لاحقاً طوال عملية التطوير.

ومن أجل الاستمتاع بالإصدار الجديد، يجب تحميله على أجهزة التابلت التي تتضمن فتحة لشريحة الاتصال، لأنه لن يعمل على الأجهزة التي تعمل بالواي فاي فقط، لذا إذا كنت تريد الحصول على الإصدار التجريبي، يمكنك البحث عنه بمتجر Google Play.