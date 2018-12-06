الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

مقطع صوتي مسرب لـ«حميدان التركي».. ماذا فعل عند زيارة ابنتيه له؟

مقطع صوتي مسرب لـ«حميدان التركي».. ماذا فعل عند زيارة ابنتيه له؟

وزير التعليم يكشف آخر مستجدات ملف «توظيف الخريجين»

وزير التعليم يكشف آخر مستجدات ملف «توظيف الخريجين»

توقعات بأمطار على 9 مناطق.. وأجزاء من الرياض

توقعات بأمطار على 9 مناطق.. وأجزاء من الرياض

تصريحات مهمة من نائب وزير الخدمة المدنية: هذه الوظائف ستختفي

تصريحات مهمة من نائب وزير الخدمة المدنية: هذه الوظائف ستختفي

«اكتئاب الشتاء».. إليك أبرز الأعراض والنصائح الوقائية

«اكتئاب الشتاء».. إليك أبرز الأعراض والنصائح الوقائية
0

تواصل -وكالات:

تساقط الأمطار مع انخفاض كبير في درجات حرارة الطقس، واختفاء نور الشمس، من أبرز الأسباب المؤدية لإصابة العديد من الأشخاص باكتئاب الشتاء.

ويظهر بشكل أكبر عندما يصبح النهار أقصر من الليل، ويزداد الطقس برودة، ويعاني العديد من الأشخاص من انخفاض في المزاج وتصبح حالتهم النفسية سيئة، فنجدهم يعانون من صعوبة في الاستيقاظ في الصباح ويشعرون بالخمول في معظم أوقات اليوم، وإنهم يتوقون إلى أشعة الشمس وبعض الأطعمة، وعليهم محاربة الرغبة في المكوث تحت الأغطية حتى يأتي الربيع، وهنا يطلق علي الشخص أنه يعاني من اكتئاب فصل الشتاء.

وأشار التقرير المنشور عبر موقع ” psychologytoday”، إلى أن هناك بعض الأشخاص الذين يعانون من اضطراب نتيجة لدخول فصل الشتاء، ويطلق عليه اضطراب المزاج الموسمي، ويشعر الشخص بالحزن والشعور بالاكتئاب، لكن له نمط موسمي، ويبدأ عادة وينتهي مع اقتراب فصل الربيع.

وهناك العديد من الأعراض الشائعة حول الإصابة بالاكتئاب الخاص بفصل الشتاء، ومنها:

-مزاج مكتئب معظم اليوم.

-فقدان الاهتمام بالأشياء التي استخدمتها لإيجاد اهتمام أو ممتع.

-التغييرات في أنماط النوم، أي عدم أخذ القسط الكافي منه والشعور بالأرق والقلق والتوتر، أو الرغبة الكبير في النوم لعدد ساعات طويلة.

-انخفاض الطاقة والشعور بالخمول.

-وجود الصعوبة في التركيز.

-الشعور بالقلق أو الانفعال أو صعوبة في التحكم في التوتر.

-إحجام عن المشاركة مع الآخرين والرغبة في أن يكونوا بمفردهم.

-انخفاض الرغبة الجنسية.

-زيادة الوزن نتيجة للإسراف في تناول الأطعمة.

وللتخلص من تلك الأعراض التي تسيطر عليك، عليك اتباع بعض النصائح الهامة التي قدمها التقرير، ومنها:

-عليك الخروج في الأوقات المتواجد بها الشمس، لأنها تزيد من شعورك بالسعادة، فلا تترد في القيام بذلك.

-الحفاظ على جدول نوم ثابت، نعم هذا ما عليك القيام به، تحديد عدد ساعات النوم.

-قم بالمشي في ساعات النهار، وأخذ الشهيق والزفير من الهواء النقي.

-تناول غذاء متوازن وغني بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، فلا تترد في تناول الخضراوات والفواكه للحصول على فوائدها.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الأرصاد» تصدر تقريرها الفصلي عن مناخ المملكة خلال الشتاء

«الأرصاد» تصدر تقريرها الفصلي عن مناخ المملكة خلال الشتاء

20 صنفاً غذائياً لمكافحة نزلات البرد.. تعرف إليها

20 صنفاً غذائياً لمكافحة نزلات البرد.. تعرف إليها

لهذه الأسباب تتزايد النوبات القلبية في الشتاء

لهذه الأسباب تتزايد النوبات القلبية في الشتاء

5 أطعمة تقي الجسم من برد الشتاء وأمراضه

5 أطعمة تقي الجسم من برد الشتاء وأمراضه

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

جولة خارجية ناجحة بامتياز.. تفاصيل زيارات ولي العهد لـ 6 دول عربية
تقارير وحوارات

جولة خارجية ناجحة بامتياز.. تفاصيل زيارات ولي العهد لـ 6 دول عربية

المزيد
بين الألف والياء “ثغرة ثقافية في حوار أمني!!”
مقالات

بين الألف والياء “ثغرة ثقافية في حوار أمني!!”

المزيد
وفاة الطفلة «ليان الدخيل» وآلاف التغريدات تنعيها.. تعرف على قصتها
تقارير وحوارات

وفاة الطفلة «ليان الدخيل» وآلاف التغريدات تنعيها.. تعرف على قصتها

المزيد
شكّل مجتمعك كما تُحب
مقالات

شكّل مجتمعك كما تُحب

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>