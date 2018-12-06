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«بلدي الرياض» يناقش مع شركة المياه احتياجات أحياء الرياض ومطالب المواطنين

«بلدي الرياض» يناقش مع شركة المياه احتياجات أحياء الرياض ومطالب المواطنين
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تواصل – فريق التحرير:

زار وفد من بلدي الرياض شركة المياه الوطنية، لمناقشة ملاحظات المواطنين بأحياء العاصمة، بمشاركة أ.خالد العريدي رئيس المجلس، وأ.عبدالعزيز الراجحي نائب رئيس المجلس، ود.فهيد السبيعي، وأ.أحمد الشمري أعضاء لجنة التخطيط، وأ.خالد النفيسة نائب أمين المجلس، وكان في استقبالهم م.سليمان البصيلي مدير عام خدمات المياه بالرياض، وم.فهد الحقباني مدير وحدة أعمال الرياض، وعدد من المسؤولين والمختصين بشركة المياه.

وفي بداية اللقاء، قدم وفد بلدي الرياض قائمة بالاحتياجات الملحة لعدد من أحياء العاصمة، مثل: عدم توافر أو اكتمال الشبكات، وكذلك انقطاع المياه عن الأحياء كمخطط عريض بالحائر، ومخطط 3020 بنمار، وأحياء المهدية بعرقة، وتلال الشفا، والفواز، والحزم، والعوالي، وغيرها.

كما طرح أعضاء المجلس عدداً من الاحتياجات الملحة المتعلقة بخدمات الصرف الصحي بالأحياء، ومن ضمنها عدم توافر أو استكمال شبكات الصرف الصحي، وطفح المياه في شوارع الأحياء، مثل: أحياء الموسى، وأحد، والحزم، والغنامية، والنرجس، والقيروان، ومخطط الفوزان، ومخطط عريض، وحي الشروق، والرمال، والبيان، والقادسية.

بدورهم، أكد مسؤولو شركة المياه الانتهاء من تركيب شبكات المياه في مخطط 3020 بنمار خلال الشهرين القادمين، وتركيب خزانات للمياه في حي المهدية بعرقة، إضافة إلى تركيب شبكة جديدة للمياه في مخطط المزيني بدلا من صهاريج المياه التي كانت توفرها الشركة على نفقتها. وأشار مسؤولو الشركة إلى حل جزء كبير من مشكلة انقطاع المياه في حي الحزم، مؤكدين اعتزام الشركة إقامة مشروع في المحطة الجنوبية الغربية لخدمة أحياء الشفا، وبدر، وأحد.

وفيما يتعلق بالشكاوى المتكررة من خدمات الصرف الصحي، أفاد مسؤولو شركة المياه بقرب الانتهاء من إنشاء وتمديد شبكة الصرف الصحي بحي الموسى منتصف 2019م، وتركيب الأنابيب الرئيسية لشبكة الصرف الصحي بحي أحد، وإنشاء محطة جديدة في حي الرمال مع بداية العام القادم، مبينين أن العمل جار على إنشاء شبكة بحي القيروان خلال 2019م، ومعالجة مشكلة طفح المياه بشارع الثبات، وكذلك إلغاء محطة الصرف الصحي في مخطط الفوزان بالعزيزية، وتحويلها إلى مصب أرضي خلال الشهرين القادمين.

وأوصى الطرفان بعقد ورشة عمل بين بلدي الرياض، وشركة المياه، وهيئة تطوير الرياض، ووزارة الزراعة، وهيئة الري للحيلولة دون انتقال مياه الصرف في وادي حنيفة إلى سقيا المزارع والتأثير على المنتجات الزراعية.

وفي نهاية اللقاء قدم أ. خالد العريدي رئيس بلدي الرياض شكر أعضاء المجلس لشركة المياه على الجهود المبذولة للرقي بالعاصمة، وتوفير أفضل الخدمات لساكنيها.

 

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