أوروبا تتحرك لتوجيه ضربة قوية لـ«الدولار»

تواصل – وكالات:

نشرت المفوضية الأوروبية العديد من المقترحات لتعزيز دور اليورو على المسرح العالمي. أحد هذه التدابير هو استخدام اليورو بدلاً من الدولار في المعاهدات الدولية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالطاقة.