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موظف كويتي يهدد مديره بالقتل.. لهذا السبب

موظف كويتي يهدد مديره بالقتل.. لهذا السبب
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تواصل – وكالات:

هدد موظف كويتي مديره المباشر في العمل، بالقتل بعدما رفض توقيع إجازة له، بحسب مصدر أمني لصحيفة الرأي الكويتية.

وذكر المصدر أن مسؤولاً تقدم ببلاغ إلى مركز الشرطة اتهم فيه موظفا بتهديده بالقتل على مسمع ومرأى الموظفين الذين تدخلوا في الوقت المناسب قبل تفاقم الأمور.

وأضاف المصدر أن الموظفين سمعوا أصواتاً عالية إثر اقتحام الموظف مكتب المدير وهو غاضب، محاولاً إجباره على توقيع الإجازة.

وأشار إلى أن المدير زود رجال الأمن ببيانات الموظف الغاضب، وسجلت بحقه قضية شروع بالقتل أحيلت إلى رجال المباحث، وألقي القبض عليه للتحقيق معه فيما نُسب إليه.

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