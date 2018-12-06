مقطع صوتي مسرب لـ«حميدان التركي».. ماذا فعل عند زيارة ابنتيه له؟

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تواصل- فريق التحرير:

قال تركي، ابن المواطن حميدان التركي المعتقل في الولايات المتحدة الأمريكية، إن «زيارة أخواتي نورة وأروى الأخيرة لوالدي حميدان التركي كانت مفاجئة له نظراً لانقطاع الاتصال معه فلم يكن يعلم بقدومهم للولايات المتحدة الأمريكية فضلا عن وصولهم للسجن»

ونشر «التركي»، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «فيديو لوالده وهو ينشد فرحا بزيارة ابنتيه»، داعياً أن يفرج الله همه.

واعتُقل حميدان للمرة الأولى في نوفمبر 2004م، بتهمة مخالفة أنظمة الإقامة والهجرة، ولم يكن الاعتقال من قِبل سلطات الهجرة فقط، بل كان معهم أعضاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي (F.B.I)، قبل أن يتهم في قضية الإساءة لخادمته الإندونيسية، ويعتقل في يونيو 2005.

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