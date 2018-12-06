وزير التعليم يكشف آخر مستجدات ملف «توظيف الخريجين»

تواصل- فريق التحرير:

أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أن لجنة وزارية تعمل حالياً على معالجة أوضاع الخريجين من منتظري الوظائف.

وقال العيسى، خلال مشاركته في الجلسة الرئيسية من المؤتمر الدولي لتقويم التعليم، إن اللجنة المُشكلة من وزراء الاقتصاد والتعليم والعمل والخدمة المدنية والتجارة تعمل منذ أكثر من عام على وضع حلول عاجلة لمنتظري الوظائف.

وشدد على أن اللجنة تعمل على أكثر من هدف في مقدمتها بحث كيفية معالجة هؤلاء الخريجين، وإعادة تأهيلهم مع توجيههم إلى قطاعات معينة في السوق، وكذلك البحث في مسألة كيفية مواءمة سياسات سوق العمل لتكون محفزة أكثر لتوفير وتوطين الوظائف.

ولفت إلى أن الوزارة لديها الكثير من المبادرات ببرنامج جودة الحياة، إلى جانب 3 مبادرات رئيسية في برنامج تعزيز الشخصية الوطنية.