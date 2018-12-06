أطعمة ومشروبات تمنحك السعادة.. تعرف عليها

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تواصل – وكالات:

ترتبط المشاعر الإيجابية بإفراز الدماغ لمواد كيميائية معينة، وخفض هرمون التوتر (الكورتيزول).

كما يمكنك تعزيز إحساسك بالراحة والرضا عن طريق النوم لساعات كافية، والضحك، وممارسة الرياضة، والخروج إلى المتنزهات. فإذا أردت أن تبدأ خطة تحسين المزاج إليك الخطوة الأولى، وهي تعديل اختيارك للأطعمة:

* زيادة عدد حصص الفواكه والخضروات التي تأكلها في اليوم إلى 7 حصص يرفع الحالة المعنوية، وهناك أدلة على تحسن الحالة النفسية وزيادة الإحساس بالسعادة إذا تناولت حصة إضافية من الفواكه والخضروات كل يوم على مدى 3 أسابيع.

* تناول القهوة في الصباح يزيد الشعور بالمتعة، وقد وجدت دراسات أن النساء اللاتي تناولن كوبين إلى 3 أكواب من القهوة يومياً أقل استعداداً لتطوير الاكتئاب بنسبة 15 بالمائة.

* تجلب الشوكولا الابتسامة إلى الوجه، وتساعد مضادات الأكسدة التي تحتويها على غسل جدران الشرايين، وخفض ضغط الدم، وتحسين الدورة الدموية. وقد بينت إحدى الدراسات أن تناول حوالي 30 غراماً من الشوكولا الداكنة يومياً لمدة أسبوعين يقلل مستويات التوتر، ويخفض الشعور بالتعب والاكتئاب والتهيج.

* يمتاز الفطر (المشروم) بمحتواه الغني من معدن السيلينيوم، والذي يقدم فوائد عديدة للجسم منها تحسين المزاج، وتقليل الاكتئاب والقلق والشعور بالتعب. كذلك يحتوي الفطر على فيتامين “د” الذي يحسن المزاج.

* وجدت دراسة يابانية شارك فيها 400 ألف شخص أن تناول 5 أكواب من الشاي الأخضر يومياً يقلل مستوى التوتر النفسي بنسبة 20 بالمائة.

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