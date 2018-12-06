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الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة ويقتل 37 حوثياً بالضالع

الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة ويقتل 37 حوثياً بالضالع
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تواصل – وكالات:

استعادت قوات الجيش اليمني، أمس الأربعاء، مواقع جديدة من قبضة ميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية دمت شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وأعلن الجيش اليمني، عن تحرير مناطق “جبلي”، و”غلم”، و”حمل”، و”قوز محمد”، وأودية “الذهبان” و”المبهى”، و”الخدشة”، غرب مدينة دمت، والمطلات على قريتي الاثلة، والمعرش من جهة الشرق.

وأضاف أن المواجهات أسفرت عن مقتل 37 من عناصر الميليشيا، وجرح آخرين، في حين أسرت قوات الجيش اليمني 5 من العناصر الانقلابية.

كما استعادت قوات الجيش، كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة، التي خلفتها عناصر الميليشيات.

يأتي ذلك فيما أفشلت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، هجمات لميليشيا الحوثي على مواقع الجيش الوطني، واستهدفت عددا من الأهداف العسكرية التابعة لها في مدينة الحديدة غرب اليمن.

وقال مصدر عسكري إن مقاتلات التحالف، شنت، أمس الأربعاء، أربع غارات استهدفت أهدافا عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة 7 يوليو بمدينة الحديدة.

وأضاف أن الغارات أصابت أهدافها بدقة وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا في صفوف الميليشيا والحقت بهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

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