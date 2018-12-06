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تسبب في وفاة طفل دهساً.. ولي أمر يُسلّم ابنه لـ«مرور مكة»

تسبب في وفاة طفل دهساً.. ولي أمر يُسلّم ابنه لـ«مرور مكة»
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تواصل – مكة المكرمة:

سلَّم ولي أمر ابنه البالغ من العمر 14 عاماً، لمرور العاصمة المقدسة؛ وذلك بعد تسببه في حادث سير، نتج عنه وفاة طفل في الثامنة من عمره.

وتلقى مركز العمليات الموحدة 911 بلاغا عن وقوع حادث دهس في العزيزية أمام مسجد ابن باز.

وباشرت دوريات المرور البلاغ، وتبين من معاينة موقع الحادث مصرع طفل، وهروب صاحب المركبة التي تم التعرف على نوعها، والتعميم عليها.

وقالت مصار أمنية إن ولي أمر الحدث سليم ابنه البالغ من العمر 14 عامًا إلى مرور شرق العاصمة المقدسة، التي بدورها تسلمت أوراق القضية، وجرى التحفظ على المركبة، فيما أودع جثمان الطفل مستشفى النور.

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