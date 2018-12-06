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«الأرصاد» تتوقع تقلبات جوية على 6 مناطق.. أمطار رعدية وغبار

«الأرصاد» تتوقع تقلبات جوية على 6 مناطق.. أمطار رعدية وغبار
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر الإنذار المبكر تقلبات جوية تتمثل في أمطار رعدية وغبار يحجب الرؤية على 6 مناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد في تنبيهات متقدمة، عبر حسابها الرسمي، أن منطقة الرياض تشهد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وقد تؤدي لجريان السيول. وتشمل الحالة الدوادمي والبجارية والأجزاء المجاورة لها، وتبدأ الساعة الـ23.00 من مساء الأربعاء، وتستمر للسادسة من صباح الخميس.

وبشأن الحدود الشمالية أعلنت الأرصاد في تنبيه لها أن المنطقة تشهد هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل طريف وعرعر ورفحاء والأجزاء المجاورة لها، وتبدأ الساعة الـ3.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الخميس.

وتوقعت الأرصاد أيضا أن تشهد منطقة الجوف حالة مماثلة من هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل القريات وسكاكا ودومة الجندل وطبرجل والأجزاء المجاورة لها، وتبدأ من منتصف ليل الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الخميس.

وتشهد المنطقة الشرقية أيضًا هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل حفر الباطن والقيصومة والخفجي والجبيل والدمام والأحساء والظهران والأجزاء المجاورة لها، وتبدأ الساعة الرابعة فجر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الخميس.

ونبَّهت “الأرصاد” منطقة حائل بأنها تشهد هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل حائل وبقعاء والغزالة والحائط والأجزاء المجاورة لها، وتبدأ الساعة العاشرة من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الخميس.

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