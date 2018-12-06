الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تصريحات مهمة من نائب وزير الخدمة المدنية: هذه الوظائف ستختفي

تصريحات مهمة من نائب وزير الخدمة المدنية: هذه الوظائف ستختفي

السيول تغرق صناديق «ساهر» في مكة (فيديو)

السيول تغرق صناديق «ساهر» في مكة (فيديو)

وزير التعليم يكشف عن 3 مواد دراسية جديدة للمرحلة الثانوية قريباً

وزير التعليم يكشف عن 3 مواد دراسية جديدة للمرحلة الثانوية قريباً

«الحصيني» يتوقع هطول أمطار غزيرة وجرياناً للسيول بعدة مناطق

«الحصيني» يتوقع هطول أمطار غزيرة وجرياناً للسيول بعدة مناطق

في جازان.. وافد عربي يحمل إقامة «عامل» ويعمل في وظيفة طبيب

في جازان.. وافد عربي يحمل إقامة «عامل» ويعمل في وظيفة طبيب
0

 

تواصل – فريق التحرير:

فتح فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان تحقيقًا في دار رعاية المسنين بعد رصد مخالفة، تتمثل في طلب تجديد عقد عمل لطبيب، يعمل في مركز التأهيل الشامل ودار المسنين وفق عقد برنامج الرعاية المنزلية، وهو مستقدم بمهنة “عامل”.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشدد فيه الوزارة ذاتها على عدم الوقوع في مخالفات نظام العمل من قبل المنشآت الأخرى، وتعاقب على العمل في غير المهنة.

وقالت مصادر إن مسؤولاً بدار الرعاية الاجتماعية “دار المسنين” رفع طلباً لمرجعه بهدف تجديد عقد طبيب من جنسية عربية، على الرغم من مخالفته لنظام العمل المتمثلة في العمل بمهنة غير مهنته المسجلة نظاما “عامل”.

وأكدت المصادر أنها تطالب الجهات العليا في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمعاقبة المسؤول عن تمرير مخالفة كهذه، دون اكتراث لموقع عمل المخالف بوجوده في الوزارة التي يفترض أن تعمل هي على معاقبة المخالفين، إضافة إلى التحقيق في عدم التأكد من هذه المخالفات طوال هذه الفترة وهو في عمق وزارة العمل.

وأشارت المصادر إلى أنه بعد مضي الطبيب الـ”عامل”، فترة تعاقد غير قصيرة ممارسًا عمله الطبي، وجَّه المدير العام لفرع العمل والتنمية الاجتماعية بجازان مساعده للعمل بالتحقيق عاجلاً فيما رفع المسؤول بدار الرعاية متضمنًا المخالفة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

عدد مرات التبول.. متى تستوجب استشارة الطبيب؟

عدد مرات التبول.. متى تستوجب استشارة الطبيب؟

شركة تترك عاملها ينام بالشارع تحت «أمطار الرياض».. تدخل رسمي لإنقاذه

شركة تترك عاملها ينام بالشارع تحت «أمطار الرياض».. تدخل رسمي لإنقاذه

التحقيق مع طبيب نسى قطعة «شاش» في رحم مواطنة بعسير

التحقيق مع طبيب نسى قطعة «شاش» في رحم مواطنة بعسير

فيديو.. إهمال عامل يسبب دماراً وفوضى عارمة داخل مصنع

فيديو.. إهمال عامل يسبب دماراً وفوضى عارمة داخل مصنع

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

جولة خارجية ناجحة بامتياز.. تفاصيل زيارات ولي العهد لـ 6 دول عربية
تقارير وحوارات

جولة خارجية ناجحة بامتياز.. تفاصيل زيارات ولي العهد لـ 6 دول عربية

المزيد
بين الألف والياء “ثغرة ثقافية في حوار أمني!!”
مقالات

بين الألف والياء “ثغرة ثقافية في حوار أمني!!”

المزيد
وفاة الطفلة «ليان الدخيل» وآلاف التغريدات تنعيها.. تعرف على قصتها
تقارير وحوارات

وفاة الطفلة «ليان الدخيل» وآلاف التغريدات تنعيها.. تعرف على قصتها

المزيد
شكّل مجتمعك كما تُحب
مقالات

شكّل مجتمعك كما تُحب

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>