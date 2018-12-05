السيول تغرق صناديق «ساهر» في مكة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تسببت الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها أجزاء عدة من مكة المكرمة، صباح اليوم؛ في غرق صناديق “ساهر” الواقعة على امتداد طريق الساحل القديم، الرابط بين محافظة الليث والعاصمة المقدسة.

والتقط مواطن اليوم، الأربعاء، بكاميرا هاتفه، السيول وهي تحاصر أحد صناديق “ساهر” بمنطقة الشعيبة جنوبي مكة المكرمة، التي تم وضعها قبل نحو عام ونصف العام على جنبات طريق الساحل القديم “مكة – الليث”، الذي يشهد سرعات عالية أدت لوقوع العديد من الحوادث الجسيمة.

وأكد موثق المقطع إلى أن العديد من صناديق “ساهر” على الطريق ذاته تعرضت للانجراف من جراء السيول؛ مما أدى إلى تعطل بعضها، وسط مطالبات بتأمينها عن مجاري السيول وبطون الأودية لضمان استمرارية عملها للحد من السرعات.