«التجارة» تعاقب صاحب منشأة عرض سلعاً منتهية الصلاحية بالباحة

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عاقبت وزارة التجارة والاستثمار صاحب منشأة تجارية، تختص بتجارة التجزئة في المواد الغذائية بمدينة الباحة؛ بالتشهير والغرامة؛ وذلك إثر ثبوت مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بحيازة وعرض منتجات غذائية ومواد استهلاكية منتهية الصلاحية؛ وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكِّله تلك المنتجات من خطورة على صحة وسلامة المستهلكين.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بمنطقة الباحة، يقضي بفرض غرامة مالية على صاحب المنشأة، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر منطوق الحكم في صحيفتَيْن محليتَيْن على نفقة المخالف.

وكانت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار ضبطت أثناء القيام بجولاتها التفتيشية أحد محال بيع المواد الغذائية الواقعة بحي الظفير بمدينة الباحة؛ إذ ضبط مراقبو الوزارة أثناء تفتيش ومعاينة المنشأة مجموعة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، منها: عصائر، وألبان، ومعلبات، ولصقات جسم تحمل ادعاءات طبية؛ وبناءً عليه تمت مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، وأُحيلت القضية إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبة على المخالفين.