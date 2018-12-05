عسير.. وفاة رجل أمن إثر انقلاب مركبته أثناء مهمة رسمية

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تواصل – فريق التحرير:

تُوفي ظهر اليوم الأربعاء، أحد منسوبي شرطة عين قحطان بعد تعرض دوريته الأمنية لحادث انقلاب على الطريق الرابط بين عين قحطان والأمواه.

وكان رجل الأمن العريف “محمد حسين آل شنان القحطاني”، في مهمة رسمية من محافظة يدمة بمنطقة نجران إلى تثليث بمنطقة عسير، حيث تعرضت مركبته لانقلاب بسبب الحادث المروري.

وانقلبت دوريته على الطريق الرابط بين عين قحطان والأمواه، لينقل بعدها إلى مستشفى تثليث العام لإكمال الإجراءات المناسبة.

وأدى جموع المصلين وعدد من المسؤولين في منطقة عسير مغرب اليوم صلاة الميت على شهيد الواجب العريف القحطاني.

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