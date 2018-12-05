«المطلق»: رفض الآباء زواج بناتهم من رجل معدد «عضل محرّم» (فيديو)

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أكد عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، أن رفض الآباء لزواج بناتهم من زوج معدد يعد من “العضل المحرم” قائلاً: والله يا إخواني هذا من العَضل المحرّم الذي يُوجد أحياناً بداعي المحبة والرحمة، لكنها رحمة خرقاء”.

وأضاف المطلق، خلال برنامج فتاوى على القناة السعودية الأولى رداً على إحدى الأمهات التي قالت: “لن أزوّج ابنتي لرجل معدّد ومتزوج من أخرى، والله لن يعرفها”، حيث أشار فضيلته إلى أن هذا ظلم وعَضل.

وأشار قائلاً: “والله هذه الأم لو كانت تعيش وتشعر حقاً بظروف ومعاناة ابنتها لوافقت وقبلت بالزوج المعدّد”.

وناشد المطلق بضرورة تيسير الزواج أمام الفتيات حيث ترتبط المرأة بسن معينة للإنجاب والأمومة بخلاف معاناتها النفسية، موضحاً أن أجمل ما في حياة المرأة حتى لو كانت موظفة أن يكون لها بيت وأسرة وأبناء وأحفاد، فهي مملكتها السعيدة.