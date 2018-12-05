مصادر: الحوثي هرّب إيرانيين ولبنانيين من اليمن بأسماء وهمية

تواصل – وكالات:

أكدت مصادر مطلعة، قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإصدار جوازات بأسماء وهمية لعدد من الخبراء من الحرس الثوري الإيراني، وعناصر من حزب الله اللبناني، وقامت بإخراجهم ضمن كشف جرحاها المزعوم برعاية من الأمم المتحدة، قائلة: إن المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث على دراية بالأمر.

وأوضحت وكالة “خبر” نقلاً عن مصادر أمنية وصفتها بالمطلعة، أن الخبراء الذين قامت الميليشيا بتهريبهم أُصيبوا بغارات جوية للتحالف استهدفت معسكرات تدريبية تابعة للميليشيا، أثناء تدريبهم لعناصر الميليشيا الكهنوتية الحوثية.

وأشارت إلى أن الجرحى الذين تم نقلهم للعلاج خارج اليمن، والبالغ عددهم خمسيناً ولكل جريح مرافق، غالبيتهم يحملون أسماء مزوَّرة وجوازات تم إصدارها حديثاً.

ووفقاً للوكالة فإن مصادر يمنية مسؤولة حمّلت الأمم المتحدة كامل المسؤولية عن قيامها بإخراج العناصر الإرهابية الإيرانية واللبنانية، مشيرة إلى أن تواطؤ ودعم الأمم المتحدة للميليشيا، جعل الأخيرة تتمادى في قتل الشعب اليمني.

وأضافت المصادر: أن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، تجاوز كافة القوانين والمواثيق الدولية، وتجاهل معاناة الشعب اليمني جراء انتهاكات الميليشيا، ليحقق انتصارات إعلامية بكونه تمكن من عقد جولة مفاوضات جديدة، مؤكدة أن بقاء غريفيث في صنعاء وتسهيله لعملية تهريب الخبراء، ومغادرته ضمن وفد الميليشيا، يكشف عدم حياديته وأنه بات مبعوثاً للميليشيا ومنحازاً لها.