وزير التعليم يكشف عن 3 مواد دراسية جديدة للمرحلة الثانوية قريباً

تواصل – الرياض:

كشف وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، خلال مشاركته في الجلسة الرئيسة من المؤتمر الدولي لتقويم التعليم، عن تطوير جديد لمناهج المرحلة الثانوية ومشاريع جديدة تعليمية تطويرية قريباً.

وأوضح العيسى أن تطوير جديد لمناهج المرحلة الثانوية سيعلن عنه خلال أيام؛ حيث لدينا مقرر جديد للتفكير الناقد؛ وهو محاولة إدخال مبادئ الفلسفة في المرحلة الثانوية، بالإضافة إلى مقرر في مبادئ القانون سينطلق قريبا.

وأشار وزير التعليم إلى أنه سيكون هناك مقرر خاص باستخدام المهارات التقنية في المرحلة الثانوية، وأن الوزارة بدأت في تطبيق الورش الفنية في 100 مدرسة ثانوية حاليًّا، تركز على مجالات البرمجة والتعليم والتصنيع الرقمي، كاشفًا عن التوسع في إدخال هذه الورش لتشمل كل المرحلة الثانوية.

ورحب العيسى بأي اقتراحات أو مبادرات أو أفكار أو مشاريع يمكن أن تساهم في خلق المزيد من الفرص أمام الطلاب والطالبات، مؤكدًا استعداد الوزارة للاستماع لها.

ونوه خلال حديثه عن إدخال بعض المشاريع الجديدة في التعليم بشكل عام إلى إطلاق مبادرات بوابة المستقبل، ومبادرة التحول نحو الكفايات أو التعليم المعتمد على الكفايات التي تم تطبيقها على 20 مدرسة هذا العام؛ وهو مشروع يتوسع بشكل سريع.