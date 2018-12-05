10 أطعمة تزيد من أعراض «الإنفلونزا».. تجنبها خلال الشتاء

تواصل – وكالات:

تزداد حالات الإصابة بمرض الإنفلونزا في فصل الشتاء؛ ما يتطلب رعاية منزلية وراحة بجانب الأدوية التي يصفها الطبيب.

حسب تقرير موقع “eatthis” فإن هناك أطعمة يجب الابتعاد عنها؛ لأنها تزيد من حدة أعراض دور البرد، ونعرض في التقرير التالي أبرز 10 أطعمة:

1 – الأسماك

خاصة أسماك السردين والتونة والماكريل والجمبرى والسبيط والمحار وغيرها من مختلف أنواع الأسماك والقشريات تحتوي على جرعة كبيرة من الهيستامين الذي يزيد من احتقان الجيوب الأنفية وسيلان الأنف.

كما تحتوي القشريات وأنواع المحار المختلفة على مركبات تسبب إطلاق الهيستامين في الجسم؛ مما يؤدي إلى تفاقم المخاط في الأنف.

2 – الحليب ومشتقاته

الحليب كامل الدسم والزبادي وأنواع الآيس كريم حيث يمكن لمنتجات الألبان أن تزيد من كثافة المخاط مؤقتاً، مما يؤدي إلى بقاء المواد المسببة للحساسية الضارة في الجهاز التنفسي لفترة أطول، كما أظهر الحليب الكامل أنه يحفز إنتاج المخاط، حيث تميل منتجات الألبان المتخمرة التي تحتوي على مستويات عالية من الهيستامين؛ مما يعني زيادة محتملة في زيادة الالتهاب ومخاط الأنف.

3 – القهوة

لا تمثل القهوة خياراً جيداً أثناء الإصابة بنزلة برد؛ لأن القهوة تحتوي على الكافيين وهو من مدرات البول التي تجعلك تتبول كثيراً وبالتالي تسبب جفافاً بالجسم، الذي يمنع عمل الجهاز المناعي الذي يعمل بكفاءة عالية عندما يكون الجسم رطباً جيداً.

4 – البرتقال

بالرغم أن البرتقال يحتوي على فيتامين C إلا أنه من الحمضيات التي تهيج الحلق مما يجعلك تجد صعوبة في البلع.

5 – الموز

يتمتع الموز ببعض الفوائد الصحية المذهلة، ولكن من الأفضل الابتعاد عنه أثناء دور البرد لأنه يتسبب في إطلاق الهيستامين، بالإضافة إلى أنه يحتوي على نسبة عالية من السكر؛ مما قد يؤدي إلى الالتهاب ويقلل من كفاءة استجابة الجهاز المناعي للمرض.

6 – الشوكولاتة

تحتوي الشوكولاتة على الكثير من السكر مما يزيد من إنتاج الخميرة في الجسم؛ مما يؤدي إلى زيادة نمو البكتيريا، كما أنها تحتوي على مستويات عالية من الدهون المشبعة، التي من المعروف أنها تزيد من الالتهاب وتؤدي إلى تفاقم أعراض البرد والإنفلونزا.

7 – الأجبان

مثل جبن الماعز والجبن الزرقاء المتعفنة والجبن الطري أيضاً تفرز الهيستامين في الجسم، ويمكن أن يتسبب تراكم الهستامين في الشعور بصداع، وحكة، وجفاف في الجلد.

8 – السبانخ

السبانخ غنية بالحديد، وفيتامين C، فيتامين k بالإضافة إلى الهستامين؛ لذلك فإن السبانخ ليست خياراً جيداً عند إصابتك باحتقان في الجيوب الأنفية.

9 – التمر

التمور خاصة المجففة تحتوي على مستويات أعلى من الهيستامين بسبب عملية الحفظ الخاصة بها، التمر أيضاً يحتوي على أعلى محتويات السكر من جميع الفواكه، وهي مشكلة كبيرة عندما تحارب جسدك العدوى؛ لأن السكر يسبب الالتهاب مما يضعف خلايا الدم البيضاء في الجسم.

10 – التين

على الرغم من أن التين يحتوي على الفيتامينات والمعادن الهامة، ولكن عندما تكون مصاباً بدور برد من الأفضل تجنبه، حيث يحتوي التين المجفف على وجه الخصوص، على مستويات عالية من الهيستامين، التي يمكن أن تتفاقم معها بعض أعراض البرد مثل سيلان الأنف أو الصداع.