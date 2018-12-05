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وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة طيبة

وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة طيبة
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تواصل – الرياض:

أعلنت جامعة طيبة عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف أكاديمية شاغرة للرجال والنساء، في مختلف الكليات بالمدينة المنورة والمحافظات التابعة لها.

واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

المراتب العلمية المطلوبة:
1 – أستاذ.
2 – أستاذ مشارك.
3 – أستاذ مساعد.
4 – مدرس لغة.
5 – مدرس (المسـتوى السـادس).

الشروط العامة:

1 – أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2 – أن يكون لائقاً طبياً.
3 – ألا يكون المتقدم موظفاً حكومياً.
4 – أن يكون حاصلاً على تقدير لا يقل عن (جيد جداً) في البكالوريوس.
5 – أن يكون تخصص الدكتوراه امتداداً لتخصص البكالوريوس والماجستير.
6 – أن يجتاز المتقدم الإجراءات النظامية المتبعة لتعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.
7 – الالتزام بالمواعيد المحددة حسب تقويم أم القرى.

المستندات المطلوبة:

1 – نسخة من المؤهل العلمية.
2 – نسخة من الخبرات العملية.
3 – السيرة الذاتية.
4 – صورة من الهوية الوطنية.
5 – توصيات علمية.

التخصصات: عبر هذا الرابط (اضغط هنا)، وكذلك الشروط والتفاصيل عبر هذا الرابط (اضغط هنا).

موعد وطريقة التقديم:– يبدأ التقديم غداً الخميس بتاريخ 1440/03/28هـ وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1440/04/06هـ، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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