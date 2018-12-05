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الرياض.. وفاة سائق وإصابة 4 معلمات في حادث بـ«الأرطاوية» (صور)

الرياض.. وفاة سائق وإصابة 4 معلمات في حادث بـ«الأرطاوية» (صور)
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تواصل – الرياض:

لقي مواطن مصرعه، وأُصيب 5 آخرون بينهم رجل، و4 معلمات في حادث تصادم، اليوم الأربعاء بمدينة الأرطاوية التابعة لمحافظة المجمعة بالرياض.

وتلقت عمليات الدفاع المدني بمركز الأرطاوية بلاغاً بوقوع حادث تصادم قبل كوبري السحيمي باتجاه حفر الباطن، وعلى الفور تم تحريك الفرق لموقع الحادث، وعند الوصول تبين أن الحادث عبارة عن تصادم بين سيارتين (الأولى شيفروليه، نقل 4 معلمات، والثانية فورد).

ونتج عن الحادث إصابة المعلمات الأربع وسائق السيارة الثانية بإصابات مختلفة، تم على إثرها نقل المعلمات لمستشفى الملك خالد بالمجمعة، ومستشفى الأرطاوية العام، وكذلك سائق السيارة الثانية.

وتمت عملية النقل عبر الهلال الأحمر، أما سائق المعلمات فقد تُوفي، وتم إخراج المعلمات والسائق من قبل الفرقة المباشرة للحادث، كذلك تم فصل بطاريات السيارات، وعمل تبريد لوجود بعض الأدخنة، وتسليم موقع الحادث لجهة الاختصاص.

 

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