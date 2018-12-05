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«الأرصاد» تصدر تقريرها الفصلي عن مناخ المملكة خلال الشتاء

«الأرصاد» تصدر تقريرها الفصلي عن مناخ المملكة خلال الشتاء
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تواصل – واس:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تقريرها الفصلي للحالة المناخية للمملكة خلال فصل الشتاء 1440هـ الموافق ديسمبر، يناير، فبراير 2018 – 2019م.

وأشارت الهيئة في تقريرها إلى انخفاض في درجات الحرارة في المناطق الشمالية لتأثرها بالكتلة الهوائية الباردة، مع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة العظمى والصغرى من شمال المملكة إلى جنوبها، عادةً شهر يناير الأبرد بهذا الفصل.

وأوضحت أن هطول الأمطار يتركز خلال شهري (ديسمبر، يناير) بشكل متفاوت على شرق ووسط وشمال المملكة وغربها، فيما تنخفض هذه المعدلات خلال شهر فبراير وحتى نهاية الفصل.

وتوقعت الهيئة وفقاً لتحليل مخرجات التوقعات الفصلية لشتاء هذا العام – بإذن الله تعالى – احتمالية هطول الأمطار حول المعدل على معظم مناطق المملكة، في حين سيكون هطول الأمطار بناءً على تلك الاحتمالات غزيراً على شمال شرق المملكة وشرقها وأجزاء من وسط المملكة.

وأبانت أن درجات الحرارة المتوقعة ستكون أعلى من المعدل في فصل الشتاء على معظم مناطق المملكة، عدا شهر ديسمبر الذي ستنخفض فيه درجات الحرارة إلى معدلات صغرى على شمال وشمال شرق وأجزاء من وسط المملكة.

وأشارت الهيئة إلى احتمالية وجود بعض حالات التطرف المناخي، وهطول أمطار غزيرة قد تصحب بموجات شديدة البرودة، مفيدةً أن هذه الحالات لا تظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى، بل يمكن التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى التي تبث في الموقع الإلكتروني للهيئة (ww.pme.gov.sa).

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