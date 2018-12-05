تفاصيل اعتداء مواطن على وكيل مدرسة بالطائف.. طعنه بآلة حادة

تواصل – الطائف:

أثارت حادثة اعتداء مواطن على “وكيل مدرسة”، داخل مقر عمله بإحدى المدارس الابتدائية شمالي الطائف، ووجّه له طعنة بآلة حادة، حالة من الاستياء بين المواطنين.

وتسبب الاعتداء في إصابة وكيل المدرسة أسفل عينه، وأحدثت له جرحاً قطعياً، نزفت من خلاله الدماء على ثوبه، فيما باشرت الجهات الأمنية الواقعة بعد هروب الجاني.

وفي التفاصيل، أقدم شاب في العشرينيات من عمره كان قد دخل إحدى المدارس الابتدائية شمالي محافظة الطائف، ووصل للفصل الذي يدرس به شقيقه من أجل أخذه والخروج به من المدرسة دون الاستئذان من إدارة المدرسة أو حتى تسجيل اسمه عند مدخل المبنى التعليمي.

ورفض “وكيل المدرسة” خروج الطالب دون إذن ولعدم نظامية دخول المواطن للمدرسة؛ فقام المواطن بالتلفظ عليه متهجماً بآلة حادة كانت بحوزته؛ مما أدى إلى إصابة الوكيل بجرح قطعي في وجهه؛ وتحديداً أسفل عينه؛ ليلوذ بعدها المواطن بالهرب من داخل المدرسة.

وباشرت الجهات الأمنية المعنية الواقعة، وتم توثيقها بمحضر رسمي؛ حيث يتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال الجاني “شقيق الطالب” الذي تم تحديد هويته.

وكان شقيق الجاني قد اعتدى على وكيل المدرسة في وقت سابق، وأحيلت الواقعة آنذاك للشرطة، كما تم أخذ التعهد على ولي الأمر بعدم دخول أبنائه المعنيين للمدرسة؛ إلا أن الحالة تكررت هذا اليوم.

ووفقاً لما نشرته إدارة تعليم الطائف عبر حسابها في «تويتر»، فقد صرح المتحدث باسم تعليم الطائف بتعرض وكيل مدرسة ابتدائية لاعتداء من قبل شقيق أحد طلاب المدرسة بعد محاولته الاستئذان لطالبين وعدم الموافقة له.

وأوضحت إدارة تعليم الطائف أن حالة الوكيل الصحية مستقرة، والجهات الأمنية باشرت متابعة القضية. فيما وجه المساعد للشؤون التعليمية بتشكيل لجنة للتحقيق في حيثيات القضية.