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خطوات بسيطة تحرق السعرات الحرارية دون مشقة

خطوات بسيطة تحرق السعرات الحرارية دون مشقة
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تواصل – وكالات:

يبذل الناس جهداً مضنياً في العادة حتى يحرقوا السعرات الحرارية ويتفادوا مراكمة الوزن الزائد، لكن هذه الخسارة ممكنة عبر عدة طرق ذكية وبسيطة.

وبحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ستار” فإن القيام ببعض الحركات يحرق عدداً مهماً من السعرات مثل التململ؛ فتحريك الأيدي والأرجل في البيت أثناء الجلوس ومشاهدة التلفزيون قد يكون كافياً لحرق 350 سعرة في اليوم.

وفي طريقة ثانية، يساعد الضحك على تسريع نبضات القلب وخسارة السرعات الحرارية؛ وبالتالي فإن الضحك لمدة تقارب 15 دقيقة في اليوم تضمن حرق ما بين 10 و40 سعرة حرارية.

ولأن الناس يضطرون إلى المكوث فترات طويلة من النهار في مقار العمل، يمكنهم أيضاً أن يحرقوا العشرات من السعرات الحرارية من خلال القيام ببعض الحركات البسيطة بين الفينة والأخرى.

ويساعد القيام بالأعمال المنزلية على حرق السعرات الحرارية وخسارة الوزن، إضافة إلى اللعب مع الأطفال داخل البيت وهنا تتحقق فائدة مزدوجة؛ فالشخص يسلي أولاده، ويحافظ على رشاقته في الوقت نفسه.

كذلك صعود سلم البيت عوضاً عن استخدام المصعد والحرص على النوم الجيد، فهذه الأمور تساعد على خسارة السعرات دون تحمل المشقة.

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