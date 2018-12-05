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أوروبا تدعو روسيا وأمريكا إلى إنقاذ معاهدة الحد من الأسلحة النووية

أوروبا تدعو روسيا وأمريكا إلى إنقاذ معاهدة الحد من الأسلحة النووية
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تواصل – وكالات:

حثت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني اليوم، روسيا والولايات المتحدة على إنقاذ معاهدة الحد من الأسلحة النووية المتوسطة المدى الموقعة إبان الحرب الباردة بعد أن أصدرت واشنطن مهلة مدتها 60 يومًا لموسكو قبل التخلي عنها.

وطالبت موغيريني بإنقاذ المعاهدة، محذرة من أن أوروبا لا تريد أن تصبح ساحة معركة للقوى العالمية مرة أخرى، كما كانت خلال الحرب الباردة.

وقال لدى وصولها لإجراء محادثات مع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في بروكسل أن المعاهدة ضمنت السلام والأمن في الأراضي الأوروبية منذ 30 عامًا.

وأوضحت أنه يجب أن يتم تنفيذها بالكامل، لذلك آمل أن يتم استخدام الوقت المتاح للعمل على الحفاظ على المعاهدة وتحقيق التنفيذ الكامل لها بحكمة من جميع الجهات، وسوف نحاول بالتأكيد أن نقوم بدورنا للتأكد من حدوث ذلك.

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