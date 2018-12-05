الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

طريقة «رسمية» سريعة لمعرفة قيمة «فاتورة الكهرباء» قبل إصدارها

طريقة «رسمية» سريعة لمعرفة قيمة «فاتورة الكهرباء» قبل إصدارها

كيف تحصل على 60 ألف ريال قرضًا بدون فوائد؟.. و5 سنوات للسداد

كيف تحصل على 60 ألف ريال قرضًا بدون فوائد؟.. و5 سنوات للسداد

بالفيديو.. ضبط امرأة تُهرب كمية «كوكايين» كبيرة

بالفيديو.. ضبط امرأة تُهرب كمية «كوكايين» كبيرة

تحذير من «مركز العمليات الأمنية» لأهالي جدة

تحذير من «مركز العمليات الأمنية» لأهالي جدة

20 صنفاً غذائياً لمكافحة نزلات البرد.. تعرف إليها

20 صنفاً غذائياً لمكافحة نزلات البرد.. تعرف إليها
0
تواصل – وكالات:

أوصى خبراء في مجال الصحة والتغذية بـ 20 طعاماً ومشروباً يساعدون على الوقاية من نزلات البرد في فصل الشتاء الذي تتزايد فيه حالات الإصابة بالأنفلونزا.

وأوضح الخبراء أن هذه الأطعمة تعمل على تعزيز المناعة، وتساهم في تسريع عملية التماثل للشفاء، وهي كالتالي:

1- العسل، وهو من الأطعمة التي تتوافر فيها مكونات تساعد في مقاومة البكتيريا.

2- الثوم، فهو يحتوي على مركبات الكبريت ومضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الالتهاب والعدوى.

3- التوت، فهو من الأغذية التي يتوافر بها مضادات الأكسدة ويعد من الأطعمة المعززة للمناعة.

4- الورقيات الخضراء(الخس واللفت والجرجير)، فهي تساعد على تخفيف احتقان الصدر والرشح والسعال.

5- الحمضياتمثل البرتقال والكيوي، فهي تحتوي على فيتامين “سي”، والذي يساعد على التقليل من حدة أمراض البرد.

6- سمك السلمون والتونة، لكونها أطعمة غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تساعد على تقليل الالتهابات الضارة بالجسم.

7- الشاي الأخضر، فهو من المشروبات التي ترطب التهاب الحلق وتخفف السعال.

8- بذور اليانسون، فهو أيضا يستطيع ترطيب الحلق وتخيف السعال.

9 – الأطعمة الغنية بالزنك(الجوز الأمريكي – الطحينة – الأزر البني- السلطعون- البيض – سمك السلمون – الدجاج – الحمص)، لما لها من فوائد تستطيع تعزيز المناعة.

10- الفطر، فهو يحتوي على خصائص مضادة للفيروسات يمكن أن تساعد في تقوية الجسم ضد فيروس الأنفلونزا.

11- حساء الدجاج، فهو أحد العلاجات التي توصف لعلاج نزلات البرد ويوصي به الأطباء دائما لاحتوائه على عناصر غذائية تقضي على نزلات البرد، فضلا عن إضافة الليمون عليها للاستفادة بفيتامين “سي”.

12- شاي الزنجبيل، فهو يتميز بخصائصه المضادة للالتهابات القادرة على تقوية جهاز المناعة بالجسم ومحاربة نزلات البرد.

13- الكركم، فهو من التوابل المفيدة، حيث يحتوي على مركب مضاد للالتهاب يسمى “كركيومين”، وهو يساعد في تنشيط الخلايا عن تقوية مناعة الجسم.

14- الماء، فعلى المصاب بالبرد شرب الكثير من الماء لأنه يساعد في التخلص من الإفرازات المخاطية الضارة المصاحبة لنزلات البرد.

15- الزبادي، فهو من الأطعمة التي تساعد في محاربة نزلات البرد بفعالية كبيرة، بل إنه يساعد في الوقاية من الإصابة بالمرض من الأساس.

16- الطماطم،فهي غنية بفيتامين “C”، لذا فهي من الأطعمة المحاربة للأنفلونزا.

17- الشوكولاته الداكنة،فهي غنية بمركز الـ”ثيوبرومين” المضاد للأكسدة الذي يساعد في القضاء على السعال.

18- الفلفل الأحمر،فهو غني أيضا بفيتامين “C”، لذا فهو من العناصر المقاومة لنزلات البرد.

19 -الموز،فهو من الأطعمة المهمة التي يجب تناولها خلال الإصابة بنزلات البرد.

20 – خل التفاح،فهو له خواص رائعة مضادة للالتهابات والبكتيريا والفطريات.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

لهذه الأسباب تتزايد النوبات القلبية في الشتاء

لهذه الأسباب تتزايد النوبات القلبية في الشتاء

5 أطعمة تقي الجسم من برد الشتاء وأمراضه

5 أطعمة تقي الجسم من برد الشتاء وأمراضه

إرشادات مهمة تعجل شفاءك من «نزلة البرد»

إرشادات مهمة تعجل شفاءك من «نزلة البرد»

4 طرق للوقاية من نقص فيتامين D في الشتاء

4 طرق للوقاية من نقص فيتامين D في الشتاء

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

جولة خارجية ناجحة بامتياز.. تفاصيل زيارات ولي العهد لـ 6 دول عربية
تقارير وحوارات

جولة خارجية ناجحة بامتياز.. تفاصيل زيارات ولي العهد لـ 6 دول عربية

المزيد
بين الألف والياء “ثغرة ثقافية في حوار أمني!!”
مقالات

بين الألف والياء “ثغرة ثقافية في حوار أمني!!”

المزيد
وفاة الطفلة «ليان الدخيل» وآلاف التغريدات تنعيها.. تعرف على قصتها
تقارير وحوارات

وفاة الطفلة «ليان الدخيل» وآلاف التغريدات تنعيها.. تعرف على قصتها

المزيد
شكّل مجتمعك كما تُحب
مقالات

شكّل مجتمعك كما تُحب

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>