20 صنفاً غذائياً لمكافحة نزلات البرد.. تعرف إليها

تواصل – وكالات:

أوصى خبراء في مجال الصحة والتغذية بـ 20 طعاماً ومشروباً يساعدون على الوقاية من نزلات البرد في فصل الشتاء الذي تتزايد فيه حالات الإصابة بالأنفلونزا.

وأوضح الخبراء أن هذه الأطعمة تعمل على تعزيز المناعة، وتساهم في تسريع عملية التماثل للشفاء، وهي كالتالي:

1- العسل، وهو من الأطعمة التي تتوافر فيها مكونات تساعد في مقاومة البكتيريا.

2- الثوم، فهو يحتوي على مركبات الكبريت ومضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الالتهاب والعدوى.

3- التوت، فهو من الأغذية التي يتوافر بها مضادات الأكسدة ويعد من الأطعمة المعززة للمناعة.

4- الورقيات الخضراء(الخس واللفت والجرجير)، فهي تساعد على تخفيف احتقان الصدر والرشح والسعال.

5- الحمضياتمثل البرتقال والكيوي، فهي تحتوي على فيتامين “سي”، والذي يساعد على التقليل من حدة أمراض البرد.

6- سمك السلمون والتونة، لكونها أطعمة غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تساعد على تقليل الالتهابات الضارة بالجسم.

7- الشاي الأخضر، فهو من المشروبات التي ترطب التهاب الحلق وتخفف السعال.

8- بذور اليانسون، فهو أيضا يستطيع ترطيب الحلق وتخيف السعال.

9 – الأطعمة الغنية بالزنك(الجوز الأمريكي – الطحينة – الأزر البني- السلطعون- البيض – سمك السلمون – الدجاج – الحمص)، لما لها من فوائد تستطيع تعزيز المناعة.

10- الفطر، فهو يحتوي على خصائص مضادة للفيروسات يمكن أن تساعد في تقوية الجسم ضد فيروس الأنفلونزا.

11- حساء الدجاج، فهو أحد العلاجات التي توصف لعلاج نزلات البرد ويوصي به الأطباء دائما لاحتوائه على عناصر غذائية تقضي على نزلات البرد، فضلا عن إضافة الليمون عليها للاستفادة بفيتامين “سي”.

12- شاي الزنجبيل، فهو يتميز بخصائصه المضادة للالتهابات القادرة على تقوية جهاز المناعة بالجسم ومحاربة نزلات البرد.

13- الكركم، فهو من التوابل المفيدة، حيث يحتوي على مركب مضاد للالتهاب يسمى “كركيومين”، وهو يساعد في تنشيط الخلايا عن تقوية مناعة الجسم.

14- الماء، فعلى المصاب بالبرد شرب الكثير من الماء لأنه يساعد في التخلص من الإفرازات المخاطية الضارة المصاحبة لنزلات البرد.

15- الزبادي، فهو من الأطعمة التي تساعد في محاربة نزلات البرد بفعالية كبيرة، بل إنه يساعد في الوقاية من الإصابة بالمرض من الأساس.

16- الطماطم،فهي غنية بفيتامين “C”، لذا فهي من الأطعمة المحاربة للأنفلونزا.

17- الشوكولاته الداكنة،فهي غنية بمركز الـ”ثيوبرومين” المضاد للأكسدة الذي يساعد في القضاء على السعال.

18- الفلفل الأحمر،فهو غني أيضا بفيتامين “C”، لذا فهو من العناصر المقاومة لنزلات البرد.

19 -الموز،فهو من الأطعمة المهمة التي يجب تناولها خلال الإصابة بنزلات البرد.

20 – خل التفاح،فهو له خواص رائعة مضادة للالتهابات والبكتيريا والفطريات.